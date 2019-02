Le ton est acrimonieux ces jours-ci à l’Assemblée nationale, particulièrement entre les membres du gouvernement et de l’opposition officielle, qui accumulent les attaques les uns contre les autres.

Jeudi, Hélène David et Enrico Ciccone se sont présentés devant les médias pour dénoncer des propos tenus au Salon bleu par la ministre du Sport Isabelle Charest. Cette dernière a notamment déclaré que M. Ciccone «n’était pas habitué de se faire dire non» et qu’elle éprouvait de l’empathie pour les «séquelles» de ses commotions cérébrales.

Quelques minutes plus tard, le Parti libéral s’offusquait sur toutes les tribunes, le point d’éclat survenant lors d’une conférence de presse de Mme David et de M. Ciccone lors de laquelle la première s'est portée à la défense du second.

«Ce n’était pas sa meilleure ligne, convient l’analyste Jonathan Trudeau, mais de là à en faire tout un tollé, de faire un point de presse, d’y aller d’une dizaine de tweets et d’appeler tout le monde sur la colline Parlementaire, je trouve ça un peu fort.»

Or Caroline St-Hilaire a dit comprendre qu’un député puisse se sentir offusqué par les propos de Mme Charest.

«Si quelqu’un se levait à l’Assemblée nationale, que j’étais en face, et que je me faisais dire “la députée n’est pas habituée à se faire dire non”, je suis désolé, je le prendrais très, très mal», lance-t-elle, tout en soulignant qu’elle reste persuadée que la ministre n’avait pas de mauvaises intentions.

«Sais-tu quoi Caroline, on se dit bien pire que ça toi et moi à La Joute!», de répliquer Jonathan Trudeau.

