Jussie Smollet arrêté par les policiers de Chicago

L’acteur américain Jussie Smollett a officiellement été arrêté par les policiers de Chicago dans l’histoire de l’agression «homophobe et raciste» qu’il aurait lui-même organisée à son endroit.

L’acteur de la série Empire «Jussie Smollett est en état d’arrestation», a tweeté le porte-parole de la police de Chicago, Anthony Guglielmi.

Rappelons qu’à la fin janvier, l’acteur noir et homosexuel disait avoir été attaqué à Chicago par deux hommes, qui auraient à ce moment proféré des insultes racistes et homophobes. On lui aurait lancé une substance chimique et passé une corde nouée autour du cou, en plus de le tabasser.

Mais la semaine dernière, des rumeurs ont commencé à circuler, mentionnant que l’acteur serait lui-même derrière l’attaque. Deux suspects ont été arrêtés, mais après avoir rencontré les enquêteurs, les deux hommes sont devenus des «témoins» importants.

Samedi, deux sources au sein de la police de la Ville des vents ont affirmé à divers médias américains que c’est bien l’acteur qui serait à l’origine de l’attaque.

Coup final, mercredi, il a officiellement été accusé de «dépôt de fausse plainte».

«Comme tout autre citoyen, M. Smollett bénéficie de la présomption d'innocence, particulièrement dans une enquête comme celle-ci au cours de laquelle des informations, à la fois vraies et fausses, ont constamment fuité», ont réagi les avocats de l'acteur.