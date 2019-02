Khloé Kardashian sort finalement du silence après que Tristan Thompson l'eut trompée avec la meilleure amie de sa sœur

Khloé Kardashian a finalement brisé son silence sur les réseaux sociaux en partageant des stories Instagram qui en disent long...

La star de téléréalité fait actuellement les manchettes à cause d’une histoire sordide de tromperie entre son amoureux Tristan Thompson, qui est également le père de son enfant, et la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Les théories fusent de partout concernant cette affaire qui semble avoir eu l’effet d’une bombe dans la famille Kardashian, Jordyn Woods étant considérée comme un véritable «membre de la famille».

Plusieurs attendaient donc avec impatience que Khloé se manifeste sur les réseaux sociaux, et c’est désormais chose faite: la jeune maman a partagé une série de citations qui semble liée sa plus récente rupture et à la trahison de Woods.

La première se lit comme suit: «la pire douleur est de se faire blesser par quelqu’un à qui ont avait expliqué cette douleur.»

Capture d'écran Instagram

La deuxième semble avoir un lien avec toute l’affaire Jordyn Woods: «Quelqu’un doit l’entendre... Cette trahison était ta bénédiction!!!»

Capture d'écran Instagram

Et la dernière: «S’ils te demandent des nouvelles à mon sujet, dis-leur: “Elle était la seule personne qui m’aimait honnêtement et je l’ai brisée.”»

Capture d'écran Instagram

Les citations étaient suivies d’un dessin de femme en pleurs et se sont terminées avec un bouquet de fleurs.

Capture d'écran Instagram