Les vaccins doivent-ils être obligatoires pour les enfants?

Sept Canadiens sur dix croient que la vaccination des enfants contre les maladies mortelles courantes devrait être obligatoire, selon un sondage de l’Institut Angus Reid. Près du quart de la population estime que la décision devrait revenir aux parents.

Or, si on peut la question aux parents seulement, le taux d’approbation grimpe à 83 %.

«Il y a peut-être encore 17 % des gens qui ont un certain doute, un questionnement sur le bien-fondé de la vaccination, a dit Dr Karl Weiss, microbiologiste. En 2019, je dirais que c’est un peu décevant.»

Les raisons nommées par les citoyens interrogés par TVA Nouvelles jeudi incluent la crainte des effets secondaires, la quantité d’aluminium dans les doses ou encore un besoin qui aurait été créé par l’industrie pharmaceutique.

30 % des Canadiens estiment que les connaissances scientifiques en matière de vaccination ne sont pas tout à fait claires.

«On est une société riche qui se pose des questions et qui a le loisir de se poser des questions sur un outil qui a déjà fait ses preuves, a affirmé Dr Karl Weiss. Par exemple, les gens ont peur du vaccin contre la rougeole, mais il faut savoir qu’elle peut atteindre le cerveau et donner des conséquences et des séquelles très graves pour la vie et qui vont être absolument dévastatrices pour les enfants qui seront affectés.»

La santé publique tente de réprimer une nouvelle éclosion de rougeole à Vancouver, où le virus force des dizaines de personnes qui n’ont pas reçu le vaccin à rester à la maison.