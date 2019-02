Ottawa lance une série de sommets sur la sécurité dans le sport

Le gouvernement fédéral a annoncé jeudi qu’il investira 209 000 $ dans une série de sommets sur la sécurité dans le sport. Cette initiative s’inscrit dans une vaste démarche visant à éliminer les abus, la discrimination et le harcèlement dans le milieu sportif.

«Tous les enfants qui pratiquent le sport et les athlètes méritent de participer à des sports exempts d’abus, de discrimination et de harcèlement, y compris l’intimidation, l’initiation, l’inconduite sexuelle et toute forme de violence émotionnelle, psychologique ou physique sur le terrain de jeu et ailleurs», a commenté la ministre fédérale des Sports, Kirsty Duncan, par voie de communiqué.

Organisées par l’Association canadienne des entraîneurs, les consultations mèneront à l’élaboration d’un code de conduite national et à la création d’un nouveau Secrétariat de l’équité des genres.

Le code de conduite sera applicable à tous les niveaux de pratique sportive, tant à l’échelle nationale que communautaire. Il servira de référence pour traiter les cas d’abus, de discrimination et de harcèlement dans le milieu sportif, et comprendra une série de sanctions.

D’autre part, le Secrétariat de l’équité des genres aura pour mission d’élaborer, de mettre en œuvre et de superviser une stratégie sur l’équité des genres. Le gouvernement fédéral estime que la représentation accrue des femmes dans des postes de leadership, d’entraîneur et d’arbitre contribuerait à rehausser la sécurité dans le sport.

Sommets régionaux

Dans les prochaines semaines, des sommets régionaux auront donc lieu partout au pays, et regrouperont divers organismes gouvernementaux et indépendants qui sont touchés par la sécurité dans le sport. Des athlètes, des chercheurs, mais aussi des travailleurs pour l’enfance y seront également conviés.

L’initiative du gouvernement fédéral culminera au printemps avec la tenue d’un sommet national sur la sécurité dans le sport à Ottawa.

«Nous saluons ces premières initiatives et souhaitons que les consultations soient ouvertes, transparentes et inclusives afin de permettre à l’ensemble des acteurs clés du système sportif de s’exprimer sur un futur code de conduite, ont indiqué Guylaine Demers et Bruce Kidd, coprésidents du Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les femmes et les filles dans le sport.

«Nous sommes ravis et nous appuyons aussi la création d’un secrétariat. Pour nous, il s’agit d’un premier pas vers la création d’un organisme complètement indépendant pour la gestion de la violence vécue par nos athlètes», ont-ils ajouté.