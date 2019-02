Séparation pour Louis-José Houde et Magalie Lépine-Blondeau

Le couple que formaient Louis-José Houde et Magalie Lépine-Blondeau n’est plus.

La rumeur d’une séparation entre les deux artistes circulait depuis quelques jours dans la colonie artistique québécoise.

Jointe par l’Agence QMI jeudi, l’attachée de presse de Louis-José, Sylvie Savard, a confirmé la rupture, sans toutefois fournir plus de détails sur celle-ci. On ignore donc à quel moment l’humoriste et la comédienne ont choisi de prendre des chemins différents, et si l’un des deux a retrouvé l’amour ailleurs.

Louis-José Houde et Magalie Lépine-Blondeau étaient amoureux depuis l’été 2015. Ils avaient officialisé leur relation à l’automne de la même année, mais ils sont toujours demeurés discrets sur leur vie privée. Ils refusaient même de poser ensemble sur les tapis rouges lors d'événements mondains.

En mars 2017, un anneau à l’annulaire gauche de l’actrice, remarqué par certains lors de son passage à l’émission «En direct de l’univers», avait lancé le bruit que le tandem était fiancé, une information qui avait été rapidement démentie par l’entourage professionnel des deux vedettes.

Louis-José Houde poursuit présentement sa tournée «Préfère novembre». Magalie Lépine-Blondeau vient d’entamer le tournage du film «Merci pour tout», scénarisé par Isabelle Langlois et réalisé par Louise Archambault. Julie Perreault, Jean-François Pichette et Guy Nadon comptent parmi ses partenaires de jeu.