Sylvain Marcel: «tu cherches ton René Angélil? Ben, c’est moi!»

En entrevue avec le magazine «7 Jours», Sylvain Marcel en a révélé un peu plus à propos de son rôle de René Angélil dans un prochain film de type biopic sur la vie de Céline Dion.

Le comédien québécois se plongera dans la peau du gérant et amoureux de Céline Dion, et ce rôle est arrivé exactement au bon moment pour Sylvain Marcel.

«C’est une bien drôle d’histoire... En juillet dernier, j’ai vécu une séparation et j’étais morose; de gros nuages noirs planaient au-dessus de ma tête. Puis mon gérant m’a appelé pour m’annoncer que la comédienne française Valérie Lemercier voulait me rencontrer. J’ai fouillé sur internet et j’ai vu qu’elle voulait faire un film basé sur la vie de Céline. C’était comme si la vie m’envoyait le message que je n’allais pas déprimer bien longtemps et que c’était ce que j’avais à faire», a indiqué le comédien.

Sylvain Marcel a d’ailleurs dû exercer sa voix pour qu’elle prenne les mêmes sonorités que celle de René Angélil, qui, on s'en souvient, avait la voix très basse et rauque.

«Des gens m’aident à trouver la meilleure façon de l’imiter pour que ce soit crédible. Il était très calme; moi, je suis un sanguin. Je vais devoir me calmer! Je l’étudie beaucoup, ces temps-ci.»

Le film «La vraie vie d’Aline Dieu» est une comédie de l'humoriste française Valérie Lemercier qui s’inspirera de la vie de Céline Dion.