Un acteur québécois de 14 ans aux Oscars

Félix Grenier aura la chance de vivre à fond la frénésie des Oscars dimanche soir puisqu’il a réussi à obtenir un billet pour assister à la cérémonie à Hollywood en compagnie de l’équipe du court métrage «Fauve» dont il joue un des deux rôles principaux.

«Fauve» est un des deux films québécois (avec Marguerite) qui est en lice pour l’Oscar du meilleur court métrage cette année. Comme les billets pour la grand-messe du cinéma sont très difficiles à obtenir, Félix Grenier sera un des seuls représentants de l’équipe du film à fouler le tapis rouge du Dolby Theatre, avec le réalisateur du film, Jérémy Comte.

«Quand j’ai su que le film était en nomination aux Oscars, j’ai demandé à ma mère de se renseigner si on pouvait avoir un billet pour la cérémonie», raconte l’adolescent de 14 ans originaire de Stratford, en Estrie.

«On a appris il y a seulement deux semaines que j’avais mon billet. Je me sens vraiment privilégié de pouvoir vivre ça. Je n’ai jamais regardé les Oscars à la télé, donc je vais pouvoir découvrir cela sur place. Je sais que c’est le top du top dans le monde du cinéma et que juste le fait d’aller là pour présenter notre film va nous procurer une énorme visibilité.»

Il y a à peine deux ans, Félix Grenier n’avait encore jamais songé à devenir acteur. C’est quand une professeure de son école a lancé un avis à tous pour des auditions pour un rôle dans un court métrage qu’il a décidé de donner son nom.

«Au départ, on était 70 élèves à passer l’audition, relate-t-il. Ils en ont retenu 11, puis ensuite juste moi et Alexandre [Perreault, l’autre acteur du film]. C’était mon premier rôle à l’écran et j’ai vraiment eu du fun à faire ça. J’ai eu la piqûre et j’espère vraiment continuer à jouer.»

Tourné à l’été 2017 dans la région de Thetford Mines, Fauve raconte l’histoire de deux garçons qui s’enfoncent dans un jeu de pouvoir malsain, sur le site d’une mine à ciel ouvert.

De surprise en surprise

La carrière internationale de Fauve a pris son envol il y a un an au prestigieux Festival de Sundance où le film a remporté un prix spécial du jury. Le court métrage a ensuite été présenté dans plus d’une centaine de festivals et a remporté une centaine de prix dans le monde.

«Depuis que j’ai tourné ce film-là, c’est une surprise après l’autre. Déjà, je ne m’attendais pas à aller dans des festivals et à gagner des prix. Et voilà qu’on s’en va aux Oscars!»

Félix Grenier s’est envolé pour Los Angeles, mercredi matin, afin de pouvoir passer quelques jours là-bas avant la cérémonie. L’objectif principal de son voyage est simple : avoir du fun et savourer l’expérience : «J’y vais pour m’amuser ! Je vais prendre un cours de surf, je vais aller visiter des studios de cinéma et aller sur l’incontournable Hollywood Walk of Fame. J’aimerais bien aussi voir des vedettes comme Bradley Cooper et Lady Gaga. Comme ça, je pourrais dire à tout le monde que je les ai vus!»