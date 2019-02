Une supplémentaire pour Shawn Mendes à Montréal

La folie Shawn Mendes balayera le Centre Bell non pas une, mais bien deux fois cet été.

Déjà attendu le 21 août à Montréal, le jeune chanteur canadien de 20 ans - à l'origine des succès «Stitches», «Treat You Better» et «There's Nothing Holdin' Me Back» - viendra aussi présenter un concert la veille, au même endroit.

Les billets pour le spectacle du 20 août s'inscrivant dans une tournée mondiale seront mis en vente le 2 mars à midi en ligne (evenko.ca), à partir de 50 $ l'unité.

Montréal est la seule ville canadienne à avoir droit à un deuxième rendez-vous de l'artiste. Chicago, Los Angeles, Oakland, Boston et Brooklyn reçoivent par ailleurs pareil traitement de faveur.

La nouvelle tournée planétaire de Shawn Mendes sera sa troisième en tant que tête d'affiche. Elle s'amorcera le 7 mars à Amsterdam, aux Pays-Bas. Après une série de quelque 25 dates en Europe, le jeune homme originaire de Toronto se concentra sur l'Amérique du Nord avec encore plus de représentations dans les amphithéâtres.

En mai dernier, l'auteur-compositeur-interprète a lancé son troisième album, un opus éponyme comprenant des pièces telles que «In My Blood», «Lost In Japan» et «Youth», une collaboration avec l'Américain Khalid.