Cannabis: entente entre Couche-Tard et Canopy

Alimentation Couche-Tard a conclu une entente avec le producteur Canopy Growth afin de lancer une marque de commerce pour la vente au détail de cannabis en Ontario.

Dans un communiqué, Couche-Tard et Canopy ont indiqué avoir conclu un accord de licence de marque avec l'un des gagnants d’une loterie organisé par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) pour lancer une boutique privée, sous la marque «Tweed».

Cette loterie, organisée par la CAJO, avait pour objectif de sélectionner les entreprises qui obtiendront des permis d’exploitation de magasin de cannabis. Aujourd’hui, il n’y a que dans les boutiques de la Société ontarienne du cannabis où l’on peut acheter légalement du cannabis en Ontario. À compter du 1er avril, des boutiques privées pourront ouvrir.

«Alimentation Couche-Tard est ravie à l'idée de jouer un rôle de chef de file dans le développement d'une expertise en matière de vente au détail de cannabis dans cet important marché canadien. Nous estimons que la Société ontarienne du cannabis et les détaillants privés seront en mesure de coexister dans un cadre étroitement réglementé afin de protéger la santé et la sécurité publiques tout en luttant contre le commerce illégal », a déclaré Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard.

Le magasin «Tweed» devrait ouvrir à London au mois d’avril. Il proposera notamment des produits sous forme de gélules, d'huile et de fleurs séchées, ou encore des accessoires.