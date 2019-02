Du soleil avant un cocktail de précipitations

Le beau temps sera au rendez-vous vendredi et samedi sur l’ensemble de la province... avant l’arrivée d’un nouveau système, dimanche.

La journée de vendredi sera ensoleillée et dégagée pour tout le monde. Les températures seront aussi agréables puisque le mercure affichera un maximum de -8 °C à -1 °C sur le Québec. À Montréal et à Québec, il fera respectivement -1°C et -3 °C au cours de l’après-midi, avec des vents du sud-ouest à 20 km/h.

Samedi sera une autre belle journée sous le soleil, avec de légers vents et des températures qui se situeront entre -8°C et 2°C. Il faudra en profiter puisque ce sera sans doute la dernière occasion du week-end pour faire le plein de soleil.

C’est dans la nuit de samedi à dimanche que tout va se corser avec l’arrivée d’un nouveau système dépressionnaire. La dépression devrait d’abord toucher le nord-ouest avant de frapper le sud de la province. Des précipitations, essentiellement sous forme de neige, pourraient tomber jusqu’à lundi.

À Montréal, ce sera un cocktail de précipitations, mêlant la pluie à la neige, tandis qu’à Québec ce sera de la neige.

La semaine va commencer avec des averses de neige pour tout le monde. Mardi, ce sera le retour des températures plus froides: on prévoit notamment -9 °C à Montréal et -10 °C pour Québec.