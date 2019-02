En Égypte, la statue de Ramsès II illuminée par le soleil

AFP

Une photo prise le 22 février 2014 montre des touristes rassemblés pour regarder des rayons de lumière illuminer la statue de Ramsès II devant le temple d'Abou Simbel, au sud d'Assouan, en Haute-Égypte. Plus de 1000 touristes ont vu le soleil illuminer le sanctuaire intérieur, ce qui n'arrive que deux fois par an, les archéologues ayant la conviction que ces deux jours sont la date anniversaire de Ramsis II et son couronnement. AFP PHOTO / MAHMOUD KHALED