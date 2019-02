La force de vivre d'une mère de famille amputée des quatre membres

La vie de Marie-Sol St-Onge a basculé en mars 2012 après qu’une forme virulente de la bactérie mangeuse de chair l’eut foudroyée. Sa situation a dégénéré à tel point que la femme de Trois-Rivières a dû être amputée des quatre membres.

«Ça a été très foudroyant, très rapidement, je me suis retrouvée d’urgence à l’hôpital. On m’a alors plongée dans un coma et au réveil on m’annonçait, en fait, je le voyais, c’était visible, les quatre membres avaient nécrosé durant le coma», raconte-t-elle à l’émission de Denis Lévesque.

«Tout d’un coup, toute la vie est complètement bouleversée. D’autant plus que je suis une artiste-peintre de métier. Donc, quoi de plus triste que de perdre ses deux mains, ses deux outils de travail principaux. C’était un gros choc d’encaisser tout ça», se souvient la femme dans la jeune quarantaine.

Très malade, Mme St-Onge s’est retrouvée entre la vie et la mort. Elle a été branchée à un respirateur artificiel pendant plus de deux semaines et a eu besoin de dialyse parce que ses reins avaient cessé de fonctionner.

«Une bombe qui explose»

Elle admet avoir pleuré «toutes les larmes de son corps». Pour la famille, «c’est comme une bombe qui explose, c’est épouvantable, c’est nucléaire...» Depuis, elle n’a jamais abandonné sa lutte vers l’autonomie, malgré les moments de découragement.

Mais, à un moment donné, «j’étais tannée de pleurer. Je suis le genre de personne qui se lève de bonne humeur le matin, et là, ça ne me ressemblait pas d’être dans cet état-là.» Son naturel a donc repris ses droits dans son quotidien. Elle a retrouvé le sourire.

À ses côtés, son conjoint Alain et ses deux fils l’aident à affronter la longue période de réadaptation qui doit suivre. Quatre mois et demi, entrecoupés de pauses à la maison, pendant lesquels elle doit s’adapter à ses prothèses et, comme elle le dit elle-même, à «ce nouveau corps-là».

La Trifluvienne mobilise toutes ses énergies afin de repousser ses limites. «C’est la patience, c’est surtout ça que j’ai dû apprendre au travers toute cette épreuve-là, confie-t-elle. Car les choses finissent par se replacer avec beaucoup de travail et de persévérance.»

«Casse-noisettes!»

En plus de son indéniable force de vivre, Marie-Sol St-Onge fait aussi preuve d’un excellent sens de l’humour. C’est le cas, par exemple, lorsqu’elle explique au populaire animateur de LCN le fonctionnement des deux prothèses qui lui servent de mains: «Les mains ont seulement 7 à 10 livres de pression. Donc, si je serre la main à quelqu’un, je ne le blesserai pas. Mais mes pinces, par contre, ont 40 livres de pression. Ce qui veut dire que j’arrive à casser une noix de Grenoble littéralement. Alors, c’est moi le casse-noisettes pendant les Fêtes!»

L’automne dernier, après une somme d’efforts considérable, l’illustratrice a réussi à marcher 1 kilomètre en 30 minutes. Pour ses concitoyens, nul doute que Marie-Sol St-Onge est une véritable source d’inspiration.

Voyez l’entrevue intégrale avec Denis Lévesque dans la vidéo ci-dessus