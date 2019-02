Série d'agressions sexuelles: la SQ recueille des informations sur un suspect

La Sûreté du Québec installe un poste de commandement à Repentigny dans l’espoir d’épingler un jeune homme qui aurait commis plusieurs agressions sexuelles.

Dès 7h vendredi, les enquêteurs étaient installés sur le boulevard Iberville, près de l'intersection avec la rue Beauchesne, pour recueillir des informations permettant d'identifier le suspect et déterminer s'il aurait fait d'autres victimes.









Depuis décembre dernier, l’individu recherché aurait fait au moins cinq victimes âgées de 15 à 18 ans dans le secteur résidentiel de la rue d’Iberville.

Il «aborde les dames dans les abribus et leur fait des invitations à caractère sexuel, a expliqué Daniel Thibodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec. Par la suite, il n’y a pas d’attouchements, mais on s’entend que c’est traumatisant pour les victimes.»

Les événements sont survenus entre 6h et 9h le matin. L'homme attendait que ses victimes soient seules avant de les approcher.

Le suspect dans la vingtaine ferait entre 5 pieds 8 et 5 pieds 11 et pèserait quelque 200 livres. Il aurait les cheveux bruns ou noirs et le teint basané. Lors des incidents, il portait un manteau foncé, un cache-cou, un capuchon et des verres fumés.

Il circulait au volant d'une Acura ILX manufacturée entre 2016 et 2018. «Il a encore des ‘’mags’’ sur le véhicule, on est en hiver alors ça peut être une marque distinctive», précise M. Thibodeau.

Toute information pouvant aider à résoudre ces crimes peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.