Devrait-on forcer les parents à faire faire vacciner leurs enfants? C’est la question avec laquelle jonglent les autorités de la santé un peu partout dans le monde.

L’Institut Angus Reid a produit un sondage sur la question dans lequel on découvre que le tiers des Canadiens jugent que les études sur les vaccins ne sont pas concluantes, et qu’ils se posent des questions sur la pratique.

«750 000 enfants canadiens ne sont pas vaccinés! C’est énorme! Depuis 2016, il y a une recrudescence de cas de rougeole de l’ordre de 30%. Ça augmente. Ces gens-là qui ne font pas vacciner leurs enfants, ils sont protégés parce que nous autres on fait vacciner nos enfants! Et grâce à nous, eux autres ils sont protégés», plaide le chroniqueur Richard Martineau.

«On vit dans une société de doutes, on soupçonne, on ne croit plus les politiciens, on ne croit plus les journalistes. Quand un médecin nous dit de faire vacciner nos enfants, on pense qu’il est à la solde des grandes compagnies de vaccins!» se désole-t-il.

Le chroniqueur se console toutefois par le fait que 70% de la population se dit d’accord avec l’obligation de faire vacciner les enfants.

***Voyez sa chronique intégrale dans la vidéo ci-dessus. ***