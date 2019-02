Les dangers du monoxyde de carbone

Le monoxyde de carbone dégagé par un véhicule dans un espace restreint peut tuer en seulement quelques minutes.

«Ce gaz-là, encore là, on le sent pas, on le voit pas. On peut avoir des nausées, un mal de tête. Et, après quelques minutes, une perte de conscience. Et, si on n'a pas quelqu'un qui peut nous aider, eh bien, on peut mourir de ça», prévient David Kaiser, médecin spécialiste en santé publique.

Depuis 2010, le monoxyde de carbone a tué 75 personnes au Québec, selon le Bureau du coroner. Dans certains cas, des automobilistes n'avaient pas déneigé le tuyau d'échappement de leur voiture lors d'une tempête.

«Pendant qu'on déneige, on peut avoir assez de ce gaz-là qui s'accumule dans la voiture pour avoir des impacts quand même importants», soutient le Dr Kaiser.

Annie Gauthier, de CAA-Québec, fait la mise ne garde suivante: «C'est important d'avoir des murs qui sont construits avec des matériaux qui ne laisseront pas passer les émanations.»

