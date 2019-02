Levée de boucliers contre les maternelles 4 ans

L'annonce de Québec sur l'instauration de la maternelle quatre ans à la grandeur de la province suscite la controverse depuis plus d'une semaine.

L'opposition à l’initiative du gouvernement Legault s'élargit aux quatre coins du Québec. Une tournée de mobilisation est d’ailleurs en cours pour freiner le projet.

Comme la Mauricie est grandement touchée avec l'ajout de 30 classes, des groupes d'intervenants des Centres de la petite enfance (CPE) se sont rendus à Trois-Rivières aujourd’hui.

Ils en ont profité pour faire circuler une pétition demandant au gouvernement de mettre fin au projet de déploiement universel des maternelles quatre ans.

Pour les CPE du Québec, les parents deviennent une arme de plus dans leur démarche.

«C'est les parents du Québec qui les ont élus, plaide Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ). Bien, on espère que les députés vont parler [au premier ministre Legault], mais également qu'il va entendre sa population et dire: "OK, je vous ai entendus".»

