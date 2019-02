Quelle quantité de viande rouge ne faut-il pas dépasser?

Y a-t-il trop de viande rouge dans votre alimentation? Cet aliment toujours très populaire dans les foyers québécois pourrait être en cause dans le cancer colorectal, rappelait la Société canadienne du cancer, si bien que les incitations à réduire sa consommation se multiplient, ces dernières années, pour des raisons variées.

En moyenne, il faudrait s’en tenir à un maximum de 500 grammes de viande rouge par semaine, et à 70 grammes par jour tout au plus, indique la nutritionniste Marise Charron, en entrevue à LCN.

La viande rouge contient de la L-Carnitine qui, lors de l’interaction avec des bactéries présentes dans le système digestif, provoque la formation du TMAO – ou oxyde de triméthylamine -, une substance oxydante qui augmente le risque de maladie cardiovasculaire.

Cette quantité maximale correspond à l’équivalent de cinq paquets de cartes par semaine.

Varier les plaisirs

«En même temps, on ne veut pas non plus que l’alimentation devienne anxiogène», insiste pour dire la nutritionniste.

«Notre message, chez les nutritionnistes-diététistes, c’est la variété», poursuit-elle. Elle n’encourage pas nécessairement à ne plus manger de viande rouge, mais plutôt à alterner les sources de protéines, en se tournant par exemple vers les légumineuses et le tofu.

Par ailleurs, «lorsqu’on accompagne la viande de légumes, ça diminuerait ce qu’on appelle le TMAO dans notre corps». Un conseil qui rejoint également les recommandations du nouveau Guide alimentaire canadien.

Faits intéressants: on ne trouve pas de L-Carnitine dans la viande blanche. Aussi, le fait de mariner la viande rouge dans l’huile d’olive aurait un effet bénéfique pour la santé, souligne Mme Charron.

Écoutez l’entrevue complète avec la nutritionniste dans la vidéo ci-haut.