Les jeunes manifestent contre le pouvoir en Algérie

AFP

Des manifestants algériens sont photographiés lors d'affrontements avec la police lors d'une manifestation contre la candidature du président algérien à un cinquième mandat, le 22 février 2019 dans la capitale Alger. L'affiche indique en arabe: "Non à un cinquième terme". - Des affrontements ont éclaté aujourd'hui dans la capitale algérienne entre les forces de sécurité et des manifestants opposés à la candidature du président en difficulté Abdelaziz Bouteflika de se présenter pour un cinquième mandat, ont indiqué des correspondants de l'AFP. La police en tenue anti-émeute a tiré des gaz lacrymogènes et mis en place un cordon de sécurité pour bloquer l'accès au palais présidentiel par les manifestants qui ont répondu en lançant des jets de pierres. (Photo de RYAD KRAMDI / AFP)