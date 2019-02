Québec injecte 41,3 millions $ dans l’aérospatiale

Québec injecte une somme de 41,3 millions $ pour des projets en aérospatiale, a annoncé vendredi le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, en marge d'une rencontre avec des représentants de l'industrie.

«Pour maintenir notre position parmi les grands de l'aérospatiale au monde, nous devons soutenir notre industrie pour qu'elle puisse continuer d'innover et de se démarquer, et pour qu'elle devienne encore plus compétitive», a affirmé le ministre Fitzgibbon, dans un communiqué.

Les fonds seront séparés entre deux programmes : SA2GE-3 (25 millions $) et Aéro21 (16,25 millions $)

Projets retenus pour SA2GE-3

-Bell Hélicoptère Canada : Développer des technologies qui amélioreront la puissance et l'efficacité énergétique de la propulsion des véhicules à décollage vertical, tout en réduisant leur poids et le bruit externe.

- Bombardier : Développement de technologies permettant d'intégrer de nouveaux concepts d'ailes multifonctionnelles aux avions d'affaires et commerciaux dans le but d'optimiser l'aérodynamique de l'avion et ainsi réduire la consommation de carburant.

-CMC Électronique : Développement de nouvelles technologies de navigation réduisant l'empreinte écologique du transport aérien.

-Teraxion : Développement des technologies optiques-photoniques pour systèmes avioniques dans le but de remplacer des systèmes présentement lourds et volumineux, venant ainsi réduire l'empreinte écologique.

Aéro21

Objectif : soutenir la réalisation de projets d'innovation au sein d'entreprises du secteur de l'aérospatiale, notamment des PME

Trois partenaires (Bombardier, Pratt & Whitney Canada et Presagis) ont soumis des sous-projets totalisant plus de 20 millions $, et d'autres entreprises pourront se joindre à cette initiative.