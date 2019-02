Dave Richer: «Le seul qui croyait en moi, c’était moi-même»

En 25 ans de carrière, Dave Richer a joué dans bien des comédies («Catherine», «Caméra café», «Les Bougon, c’est aussi ça la vie» et «Bob Gratton, ma vie, my life»). Son rôle dans «L’heure bleue» lui permet d’exercer son amour du métier dans un autre registre. Rencontre avec un père de famille et un acteur qui ne se laisse pas imposer de barrières, malgré son handicap.

Dave, vous jouez Philippe, le frère de Simone, dans «L’heure bleue». Comment ce personnage est-il arrivé dans votre vie?

Il y a un peu plus de deux ans, j’ai rencontré les auteurs de «L’ heure bleue», Anne Boyer et Michel d’Astous. Durant notre discussion, je leur ai expliqué que peu de personnes pensaient à écrire pour moi. Ils m’ont dit qu’ils avaient peut-être une idée en tête. L’automne dernier, j’ai eu le bonheur d’apprendre qu’ils avaient créé le personnage de Philippe.

Que représente ce rôle pour vous?

Moi qui, en 25 ans de carrière, ai surtout participé à des comédies, je suis très content de pouvoir incarner un homme qui me ressemble beaucoup. J’adore faire rire, mais je voulais aller plus loin en jouant dans un registre plus dramatique. Ça me permet de montrer une autre facette de mon jeu. Je pense que le public a évolué et qu’il comprend que nous pouvons avoir une vie comme les autres, malgré un handicap.

En quoi Philippe vous ressemble-t-il?

Comme moi, il est père de deux enfants. Bien que je ne sois pas en instance de divorce comme lui, je comprends la période sombre qu’il traverse, puisque j’en ai surmonté une moi-même il y a quelques années.

Que vous est-il arrivé?

Sans entrer dans les détails, pour avoir une relation épanouie, il faut d’abord s’aimer et se respecter soi-même, mais, il y a deux ans, ma carrière était à zéro. Mes projets ne marchaient pas. J’avais l’impression de ne plus rien avoir devant moi, même si j’ai deux enfants et une femme extraordinaire. Puis je me suis souvenu que j’étais un battant! J’ai repris confiance et, depuis, de bien belles choses m’arrivent.

Depuis quand êtes-vous avec votre amoureuse?

Ça fait 13 ans déjà! À l’époque, elle m’a vu dans un numéro lors d’un gala Juste pour rire. Elle a été fascinée par ce que je faisais. Elle est venue me rencontrer. Une semaine après, nous étions ensemble. Mon rêve dans la vie était d’avoir une femme et des enfants. Elle m’a permis de le réaliser.

Quel âge ont vos enfants?

Marie-Soleil a huit ans et Alexis, cinq ans. Souvent, on me demande s’ils ont aussi un handicap, mais non, ils sont en parfaite santé. Ma paralysie cérébrale est due à une erreur médicale à la naissance; ça n’a rien de génétique. Je suis chanceux d’avoir de bons enfants qui comprennent ma réalité. Ils sont très serviables. Le matin, avant que je les emmène à l’école, ils peuvent m’aider à lacer mes chaussures.

Que pensent-ils du fait que vous soyez comédien, humoriste et conférencier?

Je pense qu’ils en sont assez fiers. L’autre jour, je leur ai montré ce que j’ai joué dans «Bob Gratton, ma vie, my life» et ils ont bien ri!

Comment ont réagi vos parents quand vous leur avez annoncé que vous vouliez faire carrière dans le domaine artistique?

Ils m’ont dit que j’allais me casser la gueule. J’ai répliqué que j’étais habitué! (rires) La seule personne qui croyait en moi lorsque j’ai fait mes études en jeu, c’est moi-même. Je pense que lorsqu’on croit vraiment en soi, on embarque les autres avec nous.

Les plateaux de production vous sont-ils facilement accessibles?

Les plateaux n’ont pas à être adaptés à moi, c’est moi qui dois m’adapter au milieu. Je le crois profondément.

Il y a eu une polémique aux États-Unis sur la nouvelle version du film «Intouchables», parce que l’acteur dans le rôle principal n’est pas vraiment handicapé. Qu’en pensez-vous?

Ce que les gens peuvent créer des scandales pour rien! Arrêtez de parler au nom des personnes handicapées! Je comprends très bien que jouer un personnage avec un handicap est un rôle en or. Daniel Day-Lewis a d’ailleurs gagné un Oscar pour son rôle dans «My Left Foot» (en 1989, NDLR). Il jouait à merveille quelqu’un qui avait une paralysie cérébrale. Le problème, c’est qu’il n’y a pas assez d’acteurs handicapés connus pour interpréter ces rôles. Je comprends toutefois la frustration de ceux qui n’ont pas été choisis, parce qu’un acteur comme moi n’a pas un choix étendu de rôles.

Vous semblez ne pas vous imposer de limites dans la vie. Quels sont vos passe-temps?

Je suis membre de l’équipe nationale canadienne de boccia. C’est un sport de boules qui ressemble à la pétanque. J’ai d’ailleurs participé aux Jeux paralympiques de Londres en 2012. Je pars aussi bientôt faire des courses de derby en Floride, avec mon ami Normand D’Amour. Normand, c’est comme un frère. Je l’ai connu il y a presque 25 ans lors de mon premier contrat de théâtre. Comme il a grandi avec un père en fauteuil roulant, il a tout de suite compris ce que je vivais.

À quoi aspirez-vous?

J’aimerais obtenir un grand rôle dramatique dans une série. Je pense qu’après plus de 20 ans de métier, les gens me connaissent assez pour me faire confiance. Surtout que chaque fois que je joue, je pousse mon rôle au maximum pour prouver que je ne suis pas juste bon, que je suis le meilleur et qu’ils ont bien fait de m’engager.

Suivez Dave Richer dans «L’heure bleue», le mardi, à 21 h, à TVA. Pour s’informer sur les conférences de Dave, consultez le www.davericher.ca.

Saviez-vous que...

Selon le gouvernement du Québec, 9,6% de la population, soit plus de 616 000 personnes, étaient aux prises avec une incapacité en 2012.

De ce nombre, 360 030 des cas concernaient la mobilité.

Les statistiques indiquent que 3,4% des 15 à 34 ans ont une incapacité contre 32,9 % pour les 75 ans et plus, un nombre qui augmentera en raison du vieillissement de la population.

C’est en 1978 que la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale a été adoptée.