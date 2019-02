«Dragons: le monde caché»: une conclusion parfaite

En neuf ans, le cinéaste canadien Dean DeBlois, son compère Chris Sanders, le Montréalais Jay Baruchel (dont la voix double Harold en anglais) et, bien sûr, le dragon Krokmou, nous ont fait vivre une gamme d’émotions inoubliables.

Sans conteste l’une des meilleures franchises animées – sinon la meilleure pour ceux qui ne sont pas particulièrement sensibles à «Histoire de jouets» –, «Dragons» nous plonge, depuis près d’une décennie, dans le monde amusant, magique et profondément humain des vikings de l’île de Beurk.

Dans ce troisième, dernier et excellent volet de la trilogie très librement adaptée du roman jeunesse de Cressida Cowell, le réalisateur Dean DeBlois (seul à la barre depuis le second) livre un scénario engageant, tant intellectuellement qu’émotionnellement, sans autant faire l’impasse sur le visuel éblouissant, fruit d’avancées technologiques indéniables.

Ainsi, depuis qu’Harold (Jay Baruchel en anglais, Xavier Dolan en français au Québec) et ses amis (America Ferrera continue de doubler Astrid en version originale anglaise) libèrent des dragons, l’île de Beurk est singulièrement surpeuplée. Le jeune chef décide donc de partir à la recherche du lieu mythique dont lui parlait son père, un endroit où les dragons vivent en liberté. Parallèlement, Krokmou rencontre une Furie Éclair femelle, découverte soigneusement orchestrée par Grimmel (voix de F. Murray Abraham) qui veut ajouter le compagnon d’Harold à son tableau de chasse.

Depuis le début de cette merveilleuse saga, Dean DeBlois a compris qu’il lui fallait revenir aux sources des contes pour enfants, tout en apportant une touche de modernité (qui se traduit par l’humour et l’autodérision du personnage principal). Grimmel est donc un méchant comme on les aime, gratuitement cruel, à l’image de la reine dans le «Blanche-Neige et les sept nains» du grand Walt Disney.

Les situations auxquelles Harold est confronté sont, selon l’expression consacrée (et galvaudée) des «leçons de vie», habilement vulgarisées pour les jeunes, sur des sujets aussi difficiles et profonds que la mort, l’amitié, la liberté, l’amour, le départ d’un être cher ou la loyauté et la défense de ceux qu’on aime.

De plus, en choisissant de donner au compositeur John Powell toute la latitude de composer une trame sonore symphonique, le cinéaste souligne la dimension épique de son long métrage d’animation. Ainsi, avec la pièce de clôture «Once There Were Dragons» mêlant habilement les genres grégoriens (typiques des polyphonies moyenâgeuses) et folk-pop dans un contexte orchestral, le compositeur réussit ici aussi le pari du film: combler les attentes de chacun, petits comme grands.

On rit, on s’extasie et on pleure (oui, à quelques reprises, n’ayons pas honte de l’avouer) lors des 104 minutes de la projection dont on ressort en remerciant chaleureusement toute l’équipe du film de nous avoir fait vivre un si beau voyage pendant autant d’années.

Note: 4,5 sur 5