Gabrielle Destroismaisons de nouveau amoureuse

Mine de rien, Gabrielle Destroismaisons fait son petit bonhomme de chemin dans le milieu artistique québécois. Si la chanteuse n’a pas lancé d’album depuis un bon moment, elle n’a toutefois pas manqué de travail. Celle qu’on connaît depuis presque 20 ans a du pain sur la planche... et un nouvel amour.

C’est au Pot Masson, un établissement à la mode de la rue Masson, à Montréal, que le rendez-vous est donné à Gabrielle Destroismaisons pour causer d’une nouvelle revue musicale à laquelle elle participera cet été. À peine arrivée, la chanteuse se plie aux demandes de la photographe avec aisance et humour. Après tout, il y a une vingtaine d’années ou presque qu’elle est dans le métier. Deux décennies au cours desquelles elle a été soit à l’avant-plan, soit un peu en retrait.

«Si les gens m’ont perdue de vue, c’est parce qu’il y a longtemps que je n’ai pas fait d’album solo, mais j’ai réalisé beaucoup de projets. J’en ai fait chaque année depuis que je suis arrivée dans le show-business, à l’âge de 17 ans», résume-t-elle.

Au cours des années passées, Gabrielle Destroismaisons a mis son talent de l’avant en participant à des revues musicales et à des spectacles de grande envergure. Son nom s’est retrouvé sur l’affiche d’oeuvres comme «Notre-Dame de Paris», «Dracula», «Blue Suede Show» ou encore «Cocktail». Cette dernière production mettait notamment en vedette Geneviève Leclerc et Martin Giroux.

C’est d’ailleurs avec la même compagnie de production que la chanteuse, ainsi que Frédérique Mousseau, Marc-André Fortin, Jean-Philippe Audet et Simon Fréchette-Daoust, créeront la revue musicale «Je reviens chez nous», un spectacle-hommage à la chanson québécoise. Parmi les titres qu’on a confiés à Gabrielle Destroismaisons, on trouve «Tous les cris les SOS», «Provocante» ou encore la puissante «Un peu plus haut».

«Ça sera un spectacle composé à 100 % de chansons québécoises. C’est une célébration de ce qu’on fait ici en musique. Soyons fiers, parce qu’il y a beaucoup de talent chez nous.»

«Je reviens chez nous» sera à l’affiche du Théâtre Hector-Charland de L’Assomption dès le 14 juin, et à compter du 7 août au Carré 150 de Victoriaville.

Un retour aux études

Il y a quelques années, Gabrielle Destroismaisons s’est retrouvée sur les bancs d’école.

«À 30 ans, j’y suis retournée pour finir mes études afin d’avoir mon diplôme d’études secondaires.»

Après six mois d’efforts à temps plein, elle a obtenu son diplôme, qui compte autant à ses yeux que le Félix qu’elle a gagné dans la catégorie Révélation de l’année au début de sa carrière. «C’est un accomplissement personnel», dit celle qui a ensuite fait une année préparatoire à l’Université de Montréal.

«Je suis allée me chercher une clé pour pouvoir faire un jour un baccalauréat.»

Dans quel domaine?

«Je l’ignore encore, mais la sociologie, la littérature et tout ce qui a un lien avec les communications m’intéressent beaucoup.»

Ces études n’ont pas plu qu’à la chanteuse.

«C’est formidable, ç’a redonné le goût à une de mes sœurs et à un de mes frères de retourner aux études.»

Un nouvel homme

Questionnée sur sa vie amoureuse, Gabrielle Destroismaisons nous a fait une révélation: après presque 17 ans de vie commune avec celui qui partageait sa vie, elle est redevenue célibataire et est retournée chez sa mère, où elle est très bien, précise-t-elle à quelques reprises.

«C’est à Saint- Lin, dans la maison où j’ai grandi. Ça se passe très bien. Je suis vraiment chanceuse.»

C’est donc terminé avec cet homme qu’elle a commencé à fréquenter alors qu’elle avait 17 ans.

«Mais on n’est pas du tout en mauvais termes.»

Ça se passe aussi bien avec un autre homme. Gabrielle nous a confié que les choses ont changé après quelques mois de célibat.

«Je vois quelqu’un depuis un certain temps.»

Tout ce qu’on sait, c’est que cet homme travaille dans le monde du syndicalisme pour une importante société de transport.

«J’envisage l’avenir avec enthousiasme», dit-elle en terminant.

Ambassadrice

Peu avant Noël, Gabrielle Destroismaisons a publié un texte sur les réseaux sociaux pour y confier quelque chose d’assez privé. «J’y mentionnais que mes frères et sœurs et moi-même avions bénéficié du Club des petits déjeuners. Les gens du Club ont lu ça et ils m’ont écrit.» Puis, il y a eu des rencontres avec eux au cours desquelles la chanteuse s’est confiée davantage, notamment sur la précarité financière de sa famille pendant son enfance. «Je sais ce que c’est que de recevoir de l’aide», raconte-t-elle, avant d’ajouter qu’elle a beaucoup de gratitude envers ceux qui travaillent à aider les autres. Quand le Club lui a proposé d’en devenir ambassadrice, Gabrielle a évidemment accepté.