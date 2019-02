Michel Cadotte coupable de l’homicide involontaire de sa conjointe

Le Montréalais qui a tué par compassion sa femme atteinte d’Alzheimer vient d’être déclaré coupable d’homicide involontaire, ce qui signifie qu’il devrait ainsi éviter la prison à vie.

À LIRE ÉGALEMENT

Soulagé, Michel Cadotte «remercie le jury de son écoute»

«Coupable d’homicide involontaire», a solennellement déclaré le président du jury, scellant ainsi le sort de Michel Cadotte.

C’est donc dire que le jury a cru que l’accusé de 57 ans avait un état diminué par la dépression quand il a étouffé avec un oreiller sa femme Jocelyne Lizotte, le 20 février 2017 dans le CHSLD montréalais où elle résidait.

Mme Lizotte, 60 ans, souffrait du stade le plus avancé de la maladie d’Alzheimer. Elle ne reconnaissait plus personne et devait passer son temps attachée pour sa propre sécurité. La femme s’était fait refuser l’aide médicale à mourir un an plus tôt, puisqu’elle n’était ni en fin de vie, ni en mesure de donner son consentement.

Lors du procès, Cadotte avait longuement témoigné sur l’enfer qu’il avait vécu pendant neuf ans. Il a raconté l’idylle qu’il vivait avec sa femme jusqu’à ce que la maladie vienne tout anéantir.

Malgré tout, il a continué de prendre soin des femmes, au détriment de sa propre santé, allant même jusqu’à suivre des cours de préposé aux bénéficiaires.

«Cette horrible malade a au fil du temps déshumanisé Mme Lizotte, mais c’était toujours son épouse, il ne pouvait pas l’abandonner, il l’aimait trop, avait d’ailleurs plaidé son avocate Elfriede Duclervil. Il s’est battu contre cette maladie, mais personne n’est de taille face à elle. »

Des psychiatres avaient témoigné, mais ils ne s’entendaient pas sur l’état mental de Cadotte au moment du crime. Le jury n’a de son côté pas hésité.

u terme des délibérations, les quatre femmes et huit hommes ont conclu que Cadotte avait un état d’esprit diminué quand il a tué sa femme pour qu’elle cesse de souffrir.

Avec ce verdict, la juge Hélène Di Salvo aura une large latitude afin de déterminer la peine à lui infliger. Si le verdict en avait été un de meurtre, il aurait écopé de la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant une période d’incarcération allant de 10 à 25 ans.

Les plaidoiries sur la peine auront lieu à une date ultérieure.