Pas de remboursement pour un chiot qu’ils n’ont jamais reçu

Pour ceux qui rêvent d'accueillir un chien d'élevage dans leur famille, l'attente après avoir signé le contrat est bien souvent excitante. Plusieurs clients d'un élevage de bergers australiens de Québec ont plutôt vécu une vive déception.

Jessica Ellefsen, propriétaire de l’élevage Blue Pearl, fait signer des contrats d'adoption de chiots accompagnés d'un dépôt allant de 300 à 1000 dollars. Plusieurs acheteurs n'ont toutefois jamais reçu de chien en échange.

C'est le cas d’Anne Ferland et Justine Goulet, qui ont demandé à plusieurs reprises d'être remboursées, et ce, sans succès.

La seconde a versé un premier dépôt de 500 dollars le 4 mai 2018 et un deuxième de 200 dollars, le 6 novembre dernier.

Après avoir été reportée plusieurs fois de portée de chiots, la jeune femme a remarqué que l’éleveuse l'avait retirée du groupe d'adoption.

«Dans le fond, elle a décidé que ça ne marchait plus», explique Justine Goulet.

Jointe au téléphone par TVA Nouvelles, la propriétaire de l'Élevage Blue Pearl s’est défendue. «Mes clientes ont décidé de se retirer de ma liste d'attente», a expliqué Jessica Ellefsen.

«D'un côté et de l'autre, il faut respecter notre engagement. Si celui qui demande le dépôt ne respecte pas son engagement, on va pouvoir le récupérer et c'est logique», estime de son côté l’avocat François-David Bernier.

Le juriste estime toutefois que pour un contrat où il n’y a pas de délais spécifiés, on doit respecter des «délais raisonnables».

Couper la queue

Dans une situation similaire, Jessica Ellefsen a été reconnue coupable le 29 janvier dernier. L’éleveuse a dû rembourser le montant d'un dépôt de 300 dollars puisqu'elle n'avait jamais livré de chiot à sa cliente.

D'autres plaintes ont également été formulées à l'égard de l'éleveuse, qui pratique toujours la caudectomie –la coupe de la queue des chiens- malgré une loi qui l’interdit.

-D’après un reportage de Pascale Robitaille