Pluie verglaçante et neige: Attendez-vous au pire dimanche

La neige fera son retour dimanche et lundi, au Québec, accompagnée de pluie verglaçante pour l’extrême sud de la province, alors qu’un important système dépressionnaire balayera la province.

De 15 à 20 cm sont attendus dans les régions de Waskaganish, Matagami, Chibougamau, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix et La Tuque. De forts vents sont aussi à prévoir, ce qui aura pour conséquence de réduire la visibilité sur les routes.

Les précipitations pourraient même atteindre 30 cm dans la région de la Capitale-Nationale.

Le système se déplacera ensuite vers la Gaspésie, où une veille météorologique a été émise par Environnement Canada.

Du Témiscamingue aux Laurentides, en passant par l’Outaouais, le système apportera de la neige dès la nuit de samedi à dimanche, avant de se transformer en pluie verglaçante au courant de la journée de dimanche.

Les habitants de Montréal et de la Rive-Sud, des Bois-Francs à l’Estrie, ne verront pas de neige, puisque c’est directement de la pluie verglaçante qui est attendue pour la fin de semaine.

Les routes et trottoirs seront plus glissants que d’accoutumée, il faudra donc faire preuve de plus de vigilance avant de sortir.