Vers un regain de la moto au Québec?

Les motocyclistes pourraient être plus nombreux sur les routes cet été, notamment en raison des nouvelles règles au Code de la sécurité routière.

Le tarif pour l'immatriculation des motocyclettes avait rebuté des adeptes au cours des dernières années, mais au Salon de la moto, qui se tient ce week-end au Palais des congrès de Montréal, on constate un regain d’intérêt, notamment chez les apprentis. Ils y sont 19 % plus nombreux.

Les kiosques qui donnent des renseignements sur les cours de conduite étaient d’ailleurs très populaires, samedi.

De plus, les apprentis n'auront plus à être obligatoirement accompagnés par un motocycliste d'expérience après leur formation. C'est un autre changement qui pourrait contribuer à rendre ce loisir plus accessible, notamment chez les femmes et les jeunes qui sont plus nombreux à s'y intéresser.

«C'est plus accessible, parce que les gens n'ont pas besoin d'attendre quelqu'un pour aller pratiquer, explique Marie-Pierre Poulin des écoles de conduite Tecnic. C'est ce qui fait en sorte que dans les onze mois, les gens ne pratiquaient pas du tout, voire pratiquement jamais. Ils devaient louer une moto, n'avaient pas de moto.»

Les apprentis auront donc leur cours théorique bien frais en mémoire au moment de prendre la route.

Il reste maintenant à voir si ces nouvelles mesures vont contribuer à faire diminuer le nombre d'accidents mortels sur les routes.

L'an dernier, 49 motocyclistes ont perdu la vie au Québec.