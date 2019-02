Yoherlandy : «Révolution» a changé sa vie!

À chacune de ses prestations à «Révolution», Yoherlandy nous a chaviré le cœur. Le danseur d’origine cubaine n’a pas remporté la grande finale de cette palpitante compétition de danse, mais il en ressort tout de même gagnant, puisqu’en se dévouant corps et âme à sa passion, il a conquis le public québécois, son peuple d’adoption.

Yoherlandy, as-tu pris le temps de décrocher après «Révolution»?

Mon amoureuse, Catherine, notre bébé, Enzo, et moi, nous sommes allés voir ma famille à Cuba, mais seulement une petite semaine, car je travaillais sur le Gala Célébration 2019 et sur le spectacle de Véronic DiCaire. Même si c’était un court séjour, ça m’a permis de décanter après toutes les émotions que j’avais vécues en participant à «Révolution». Ça m’a aussi permis de faire le plein de chaleur, parce que j’aime l’hiver et la neige, mais je n’aime pas le froid! (rires)

Lorsque tu es arrivé au Québec en 2015, tu étais loin de te douter que, quatre ans plus tard, tu te rendrais en finale d’une compétition de danse télévisée, n’est-ce pas?

Gagner sa vie comme danseur, ce n’est pas évident. Et ça l’est encore moins lorsque tu t’installes dans un nouveau pays. D’ailleurs, ma plus grande crainte en immigrant au Québec, c’était d’être obligé d’exercer un autre métier et de pouvoir danser uniquement dans mes moments libres. Ça m’aurait brisé le cœur de reléguer ma passion au second plan.

Avant de participer à «Révolution», tu gagnais déjà bien ta vie avec la danse. Mais depuis ta participation à l’émission, tu es encore plus sollicité!

C’est vraiment extraordinaire ce qui se passe pour moi présentement sur le plan professionnel. Je dois parfois me pincer pour m’assurer que je ne suis pas en train de rêver! (rires) Je suis un des danseurs du spectacle de Véronic DiCaire. Après la tournée au Québec, nous l’accompagnerons en France et en Belgique. Puis, à mon retour, je vais me joindre à la troupe de danse de «Carmen», le prochain spectacle de l’Opéra de Montréal.

Tu passes d’un extrême à l’autre!

Tout à fait! C’est ce que j’aime de mon métier, toucher à plusieurs styles de danse: commerciale, contemporaine ou classique. En juin, je vais commencer à répéter pour le spectacle «Rebel», du Cirque du Soleil. J’ai tellement hâte! Ce spectacle m’amènera jusqu’en Espagne, puisque «Rebel» sera présenté dans la ville d’Andorre.

L’éloignement ne doit pas toujours être évident, pour toi qui es papa d’un petit garçon de 10 mois!

Autant je suis heureux de partir en Europe, autant je suis triste à l’idée de m’éloigner d’Enzo. À cet âge-là, il change de jour en jour et il ajoute de nouveaux mots à son vocabulaire. J’ai peur de manquer ses premiers pas, mais je pourrai compter sur la technologie pour rester en contact avec mon amoureuse et mon fils. Je ne serai pas présent physiquement, mais je parlerai à Enzo tous les jours!

Ta petite famille aurait-elle pu t’accompagner?

Non, parce qu’Enzo vient tout juste de commencer la garderie, et Catherine retourne au travail après son congé de maternité, en tant que conseillère aux ressources humaines pour la Ville de Montréal. Par contre, ils viendront me rejoindre l’été prochain en Espagne, alors que je serai là-bas avec le Cirque du Soleil. Enzo aime bien être dans les coulisses. Il est trop tôt pour savoir si je lui ai transmis l’amour de la danse, mais il aime déjà beaucoup la musique.

Que retiens-tu de ta participation à «Révolution»?

«Révolution» a changé ma vie, rien de moins! Outre le fait que je suis plus sollicité que jamais, que des écoles de danse me contactent pour que je donne des ateliers, et que je décroche des contrats de danse sur scène et à la télévision, «Révolution» m’a donné confiance en moi.

Tu n’avais pas confiance en toi auparavant?

Oui, mais je n’osais pas sortir de ma zone de confort. Danser en groupe ou en duo, c’était «confortable» pour moi. J’ai failli ne pas me présenter aux auditions de «Révolution» lorsque ma partenaire avec qui j’étais censé danser en duo s’est blessée au genou. Même si j’étais terrorisé, j’ai dansé seul, et on connaît la suite. Tout ce que j’ai vécu ces derniers mois me donne le goût de me dépasser, de me mettre en danger comme jamais auparavant! Aujourd’hui, j’ai confiance non seulement en ma technique, mais aussi en ma capacité de toucher les gens en dansant. Et ça, c’est une véritable révélation pour moi.

Tu es juge aux préauditions de «Révolution» cette année...

Effectivement, avec Team White. J’aime découvrir de nouveaux talents! Des amis à moi se présentent aux préauditions cette saison, et je leur ai donné un seul conseil: «Amusez- vous!» Il ne faut pas penser à la compétition, il faut se concentrer sur le plaisir de danser, tout simplement.

Un des moments les plus touchants de «Révolution» a été lorsque la production t’a fait la surprise d’inviter ton père, que tu n’avais pas vu depuis plusieurs années...

Mon père habite en Floride. Je n’ai donc pas eu la chance de le voir lorsque je suis retourné voir ma famille à Cuba. Peut-être que le travail m’amènera éventuellement aux États-Unis, qui sait? Cela dit, je sais qu’il est fier de moi. En fait, toute ma famille est fière de moi. Ma mère n’en revient pas que je sois une «vedette» dans mon pays d’adoption, que les gens me reconnaissent dans la rue. Tout ça grâce à ma passion pour la danse!

Les préauditions de «Révolution» se poursuivent à Montréal, à TVA, les 2 et 3 mars. Info: facebook.com/RevolutionTVA.

Yoherlandy dans le vidéoclip de Geneviève Leclerc

Comme plusieurs Québécois, la chanteuse Geneviève Leclerc, qu’on a découverte à «La Voix», a été fort émue par les prestations de Yoherlandy lors de la compétition «Révolution». «Ce garçon-là est non seulement un danseur incroyable, mais aussi un acteur de talent, qui possède le don de nous faire vivre de belles émotions. Lorsque j’ai décidé de produire le vidéoclip accompagnant la chanson "Je ne t’écrirai plus", j’ai immédiatement pensé à Yoherlandy. Dans le clip, il campe un ex-amoureux qui rôde toujours dans les parages, alors que la relation est bel et bien terminée. J’avais une idée claire de ce que je voulais: des images épurées, en noir et blanc, avec une performance toute en émotion. Yoherlandy a été extraordinaire! La productrice en moi est bien fière du résultat!»