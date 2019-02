2,8 M$ réclamés aux parents d’un ado qui a incendié leur résidence

Une famille de la Montérégie réclame plus de 2,8 M$ aux parents d’un adolescent atteint du syndrome Gilles de la Tourette qui a incendié leur résidence il y a plus de deux ans.

Suzy Cabana et ses enfants, Natasha, Dora et Raphaël Fournier, affirment vivre un cauchemar quasi quotidien depuis l’incendie criminel qui a ravagé leur domicile, le 29 octobre 2016.

Un peu passé minuit, un adolescent atteint du syndrome Gilles de la Tourette a intentionnellement mis le feu à l’extérieur de leur résidence familiale de Varennes en aspergeant le patio d’essence.

« L’alarme de feu s’est déclenchée. Je suis allée voir ce qui se passait. Il y avait déjà beaucoup de flammes qui traversaient la porte-fenêtre », raconte Natasha, qui avait 15 ans à l’époque.

Elle s’est mise à crier « Au feu ! Au feu ! » pour réveiller son frère, sa copine et sa sœur qui était enceinte.

« En quatre minutes, la maison était complètement embrasée, relate Mme Cabana. C’est elle qui les a sauvés. »

Elle était à Montréal lorsque le drame s’est joué. Elle a constaté l’ampleur de la situation quand elle est revenue à son domicile de la rue Jeanne-Hayet, après avoir été avisée par Raphaël.

Adolescent arrêté

« C’était comme si ma planète venait d’exploser. J’aurais pu perdre mes enfants », déplore la femme de 41 ans.

Au moment de l’incendie, elle n’avait plus d’assurance habitation.

Quelques jours plus tard, un adolescent qui avait eu une altercation avec Raphaël quelques mois plus tôt était arrêté et accusé.

Le 14 mars 2018, le jeune homme a finalement plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui devant le tribunal de la jeunesse, ce qui nous empêche de l’identifier.

Poursuite

En octobre, la famille, à bout de ressources, s’est résignée à poursuivre les parents du délinquant responsable de la destruction pour obtenir réparation.

Dans la requête déposée à Montréal, ils réclament plus de 360 000 $ chacun pour la souffrance psychologique infligée et la perte de jouissance de la vie.

Ils ont notamment vécu huit déménagements et résident maintenant dans un modeste logement de Boucherville.

Mme Cabana demande aussi l’équivalent de 10 ans de salaire, elle qui n’a pas encore pu reprendre ses activités professionnelles de courtière immobilière.

« J’en suis réduite à demander de l’aide sociale. Je suis encore en état de crise, incapable de faire mon travail correctement », indique-t-elle.

Avec la valeur de la maison et des meubles, ils évaluent leurs dommages à plus de 2,8 M$.

Raphaël, Dora et Natasha, tous atteints d’épilepsie, auraient vu une augmentation de leurs symptômes.

Ils allèguent que l’adolescent atteint du syndrome Gilles de la Tourette a manqué d’encadrement et de supervision.

Me Simon St-Gelais, qui représente les Cabana, dénonce le manque d’ouverture de l’assureur en responsabilité civile des personnes visées qui a refusé la tenue d’une conférence de règlement à l’amiable. Il s’agit d’un recours privilégié par le Code civil pour réduire l’attente.

Selon lui, un procès pourrait avoir lieu en 2020 ou même 2021, un délai très long pour ses clients.