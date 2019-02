Des métiers d’avenir pour les jeunes

Plus de la moitié des jeunes de 14 à 26 ans disent ne pas savoir ce qu’ils veulent faire comme métier. Dans un monde en pleine mouvance technologique où les possibilités sont énormes, il devient difficile pour eux de faire un choix éclairé.

Annik Decelles, directrice générale chez Septembre éditeur, croit qu’on a tous un peu de mal à se projeter dans l’avenir.

«Les jeunes ont de plus en plus de choix et c’est un peu un buffet, on ne sait plus par où commencer. On voulait donc faire du matériel à la fois informatif et ludique pour les aider. »

Le fascicule Opération Avenir se veut un guide des domaines et carrières en émergence, car 85% des emplois qui existeront dans dix ans ne sont pas encore créés.

Parmi les domaines en forte croissance au Québec, Annik Decelles compte, entre autres, l’aérospatiale, la créativité numérique, les finances et le bois.

L’outil d’Opération avenir est disponible en ligne gratuitement afin d’accompagner les jeunes du secondaire dans leur orientation de carrière.