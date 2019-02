Les prises de bec ont été nombreuses ces derniers jours au Salon de l’Assemblée nationale, moins de trois semaines après la reprise des travaux parlementaires.

Caquistes et libéraux en sont même venus aux attaques personnelles.

En entrevue avec Emmanuelle Latraverse à l’édition dominicale de La Joute, la députée libérale de Saint-Henri-Sainte-Anne, Domique Anglade, a convenu qu’il «faut élever le débat» à l’Assemblée nationale.

«Je pense qu’il faut trouver le juste équilibre», a lancé Mme Anglade.

«Il faut qu’on arrive tous à élever le débat et élever le débat ça veut dire qu’on comprenne qu’il y a un gouvernement en place qui veut faire avancer ses propositions et c’est louable et il faut qu’il y ait une opposition officielle dont le rôle est de représenter des groupes qui sont mécontents et qui veulent avoir voix au chapitre», a-t-elle ajouté.

Dominique Anglade a toutefois refusé de dire que les députés du PLQ devaient changer de ton lors des échanges.

«Je pense que le ton est bon, je pense que le ton est juste, je pense qu’il faut juste élever le débat».

Direction du parti

Si le nom de Dominique Anglade circule beaucoup parmi les possibles candidats à la direction du PLQ, la principale intéressée dit n’avoir toujours pas décidé si elle se lancera ou non dans la course.

«C’est quelque chose qui m’intéresse, j’ai aussi dit qu’il n’y a toujours pas de règles qui ont été émises, pas de date alors il va falloir que tout ce travail soit fait avant que quelqu’un puisse annoncer quoi que ce soit».

«Ça ne m’intéresse pas d’être chef pour être chef, je veux arriver avec des propositions, des éléments concrets».

Les règles de la course à la direction du parti seront connues le 4 mai prochain. Plusieurs militants expriment le désir de voir le processus de sélection d’un nouveau chef s’enclencher rapidement. D’autres préfèreraient cependant que le parti prenne son temps avant de se doter d’un nouveau chef.