«Il va falloir que les bottines suivent les babines», dit un représentant des victimes

Même s’il se dit encouragé par les propos et les annonces du pape François sur les abus sexuels commis par le clergé, le porte-parole des victimes des religieux de Sainte-Croix affirme qu’il faudra que «les bottines suivent les babines» dans ce dossier.

«J’ai très hâte de voir dans quelles mesures cette application-là va être uniforme, va être crédible et va être fidèle aux attentes de ce que le pape vient d’exprimer», a déclaré Sébastien Richard, en entrevue sur les ondes de LCN, dimanche après-midi.

Au terme d’un sommet historique sur les abus sexuels au sein de l’Église catholique, le pape a notamment fait son mea culpa et il a appelé à ne plus jamais couvrir les scandales sexuels.

À LIRE ÉGALEMENT:

Le pape promet «une lutte à tous les niveaux» contre les abus sexuels

«Il faut reconnaître que pour la première fois, il y a un pape qui décide qu’il y a un problème et qu’on va en parler, a dit M. Richard. Au départ, il faut quand même reconnaître qu’il y a là un acte qui est important. Il y a un acte de contrition qui ne peut pas être mis de côté que je pense sincère.»

Pour montrer sa bonne foi, l’Église devra toutefois agir rapidement dans ce dossier.

«Ce qui est certain, c’est qu’à la quantité de poursuite qui ont été faites devant les tribunaux partout dans le monde, ils la connaissent la liste des agresseurs, dit-il. Alors donc je me dis que d’ici six mois, un an, on est supposé voir des choses.»

Le délai de prescription, un sérieux obstacle

Outre l’Église, le gouvernement du Québec doit aussi faire sa part pour permettre aux victimes d’obtenir réparation, croit Sébastien Richard.

«Au Québec, ce qui est l’élément le plus important pour faire en sorte que les victimes puissent avoir accès à la justice, c’est l’abrogation du délai de prescription dans le Code civil», a-t-il affirmé.

M. Richard a expliqué que l’Église s’«est tellement servie de ce délai de prescription qu’elle établit un chronomètre à partir duquel si la victime n’a pas porté plainte à temps, elle n’a plus accès à la justice.»

«Il y a tellement de gens qui se sont butés à ce délai de prescription là et qui n’ont pas pu avoir accès à la justice, donc ils se sont fait agresser une deuxième fois par le système de justice», martèle-t-il.

Il espère voir le gouvernement agir concernant cet enjeu d’ici le mois de juin prochain.