Michaëlle Jean dit être l’objet de diffamation

L’ex-secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie estime avoir été l’objet d’une campagne « extrêmement diffamante et avilissante » en prétendant « que c’est de l’enquête ».

Cette affirmation survient après d’autres révélations de notre Bureau d’enquête, cette semaine, sur le fait que le Canada épongera les coûts de rénovations de son ancien appartement de fonction à Paris de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Michaëlle Jean a accordé samedi une longue entrevue à la fondatrice du festival Fondu au Noir, organisé pendant le Mois de l’histoire des Noirs, samedi soir, à la Grande Bibliothèque.

« Le contribuable canadien s’en sort à bon compte parce que cette propriété va être acquise par l’OIF [...] ayant presque doublé de valeur », a ainsi affirmé Mme Jean.

Notre Bureau d’enquête révélait cette semaine que, selon l’OIF, ce sont les contribuables canadiens qui épongeront 400 000 $ pour l’aménagement de l’appartement de fonction de Michaëlle Jean.

L’appartement de Paris qu’elle occupait a effectivement été vendu à l’OIF par le Canada pour six millions de dollars. De cette somme aurait été déduit le coût des rénovations, selon un administrateur de l’OIF.

Selon elle, certains médias lui ont attribué faussement des « dépenses somptuaires », alors qu’elle affirme que ce sont les administrateurs de l’OIF qui ont pris la décision de rénover.

Parmi les dépenses, on compte l’achat d’un piano de 20 000 $ et 57 000 $ pour l’internet et la sécurité du logement.

« Pas mes dépenses »

« Ce ne sont pas mes dépenses, c’est un investissement [qui relève de l’OIF] », a-t-elle estimé, affirmant que le Canada n’avait pas réclamé de loyer pendant un certain temps, compte tenu de l’état du logement.

Impossible toutefois de savoir ce qu’elle pensait de la gestion de ces administrateurs puisque, comme une relationniste du festival l’a indiqué, il était impossible de lui poser des questions directement.

« J’ai gardé le cap, je ne me plains pas [...], je suis dans un chantier, il y a de la poussière. [...] Mais ça ne sort pas dans les journaux, parce que ça ne vend pas. Ce qui vend davantage, c’est le procès qu’on me fait », a-t-elle clamé à propos de l’époque où elle occupait cet appartement.