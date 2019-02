L’injonction décrétée par le tribunal, lundi, dans le dossier des 18 000 dossiers d’immigration annulés est un véritable revers pour les troupes de François Legault, estiment les analystes de «La Joute».

«C’est une défaite, souligne Jonathan Trudeau. C’est un camouflet au visage du gouvernement Legault et ce qui fait mal, c’est qu’on était certain, certain, de leur côté d’être très solide devant les tribunaux.»

À LIRE ÉGALEMENT:

La Cour supérieure oblige Québec à traiter les 18 000 dossiers

«Ils attrapent l’air fou, en bon français, rajoute Stéphane Bédard. Ils avaient comme anticipé un résultat qui n’était pas celui-là.»

Voyez ce extrait de «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.