Date limite des transactions : Jordan Weal arrive à Montréal

Le Canadien de Montréal a fait l’acquisition du joueur de centre Jordan Weal des Coyotes de l’Arizona, lundi, lors de la date limite des transactions.

En retour, le Tricolore a cédé Michael Chaput, qui évoluait présentement avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey.

Weal, 26 ans, lance de la droite, mesure 5 pi 10 po et pèse 179 lbs. En 19 joutes cette saison, il a amassé un but et une mention d’aide.

Le natif de la Colombie-Britannique, qui peut devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet, en sera à une quatrième organisation dans le circuit Bettman, lui qui a également porté les couleurs des Kings de Los Angeles et des Flyers de Philadelphie. Il avait d’ailleurs été le troisième choix (70e au total) des Kings lors du repêchage de 2010.

Pour sa part, Chaput a récolté cinq mentions d’aide en 32 parties dans l’uniforme du CH cette saison. Il avait été embauché comme joueur autonome lors de la dernière saison morte. Dans Ligue américaine, l’ancien choix de troisième ronde (89e au total) des Flyers en 2010, a engrangé 10 buts et six passes décisives en 24 matchs.