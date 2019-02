Doug Ford dit non à l'hydroélectricité de François Legault

Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford a rejeté la proposition de son homologue François Legault, qui souhaitait exporter de l’électricité québécoise à son voisin provincial.

Lors de sa visite à Toronto en novembre dernier, le premier ministre François Legault avait proposé d’inclure des travailleurs ontariens dans la construction de nouveaux barrages au Québec, qui seraient destinés à la vente d’hydroélectricité en Ontario.

Or cette proposition n’est pas sur la table pour le gouvernement Ford, a confirmé dans un courriel une porte-parole du bureau du premier ministre ontarien.

«Nous n’avons aucune intention d’aller de l’avant avec la proposition du Québec pour le moment puisqu’elle n’est pas dans l’intérêt des résidents de l’Ontario», peut-on lire.

Le bureau du premier ministre Doug Ford rejette la faute sur l’ancien gouvernement libéral de Kathleen Wynne pour expliquer sa décision. Cette dernière souhaitait acheter plus d’électricité du Québec, une position que ne partage pas son successeur.

«Kathleen Wynne et les libéraux ont laissé l’Ontario et notre système d’hydroélectricité dans un piteux état. L’Ontario possède un surplus d’électricité que nous sommes contraints de vendre à nos compétiteurs comme le Michigan, l’Ohio et la Pennsylvanie», écrit la porte-parole.

Malgré ce refus, le cabinet de Doug Ford assure que la relation entre les deux provinces demeure «forte».

La proposition de François Legault d’accueillir des travailleurs de l’Ontario sur un chantier québécois avait été mal accueillie par les syndicats et l’opposition libérale.

Le syndicaliste de la Côte-Nord, Bernard «Rambo Gauthier» avait notamment reproché à François Legault d’avoir omis de consulter d’abord les travailleurs québécois.