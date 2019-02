Kim Jong Un, un train fantôme pour l'internet chinois

Les censeurs chinois s'efforçaient lundi d'effacer les commentaires en ligne sur l'itinéraire de Kim Jong Un, dont le train traverse lentement la Chine à destination du Vietnam, où Donald Trump va rencontrer le dirigeant nord-coréen.

Le trajet du jeune leader, gardé secret, alimentait les discussions sur le réseau social Weibo. Des internautes signalaient des retards de trains, des barrages routiers et donc des embouteillages près des gares où passe le convoi ferroviaire.

Plusieurs utilisateurs utilisaient de populaires surnoms de Kim Jong Un en Chine, comme «Kim le boss» ou encore «Kim le Gros, troisième du nom»; manière d'éviter la censure.

Son train blindé, de couleur vert olive, est parti samedi de Pyongyang pour un périple d'environ 60 heures. Il aurait une vitesse maximale d'environ 60 km/h.

Le convoi a semble-t-il évité Pékin et pris directement la direction de Hanoï, qui accueillera mercredi et jeudi le deuxième tête-à-tête entre MM. Kim et Trump, après leur rencontre historique en juin à Singapour.

La grande majorité du trajet, long de quelque 4000 kilomètres, se situe en Chine, où son passage entraîne des mesures de sécurité draconiennes: la police se place à proximité des gares et bloque temporairement les voies d'accès.

«Ce train est très lent. Il est arrivé hier à Zhengzhou, et il arrive seulement aujourd'hui à Wuhan», commente un internaute, évoquant deux grandes villes distantes de 500 km.

De nombreux messages avec le mot-dièse #RoutesBloquées ont été effacés sur Weibo, selon un site internet qui sauvegarde les messages censurés, FreeWeibo.

Le silence médiatique n'est cependant pas total. La chaîne de télévision hongkongaise Phoenix TV a ainsi publié sur Weibo une vidéo présentée comme montrant le passage du convoi.

Selon ce média, il aurait traversé Wuhan (centre) à 7h15 lundi. L'AFP n'était pas en mesure de vérifier l'authenticité de la vidéo.

La gare vietnamienne où le train devrait franchir la frontière avec la Chine était fermée au public lundi et encerclée par des gardes armés. Selon des sources vietnamiennes, Kim Jong Un gagnerait ensuite Hanoï par la route.

Les 170 km entre la frontière chinoise et la capitale seront fermés à la circulation dans la journée de mardi, ont d'ores et déjà averti les autorités vietnamiennes.