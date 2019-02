L’ado de Windsor qui a vaincu le cancer a reçu sa récompense

L’adolescent de 14 ans de Windsor, en Estrie, qui a récemment vaincu le cancer a reçu sa récompense pour avoir combattu avec succès la maladie. Et il ne sera pas prêt de l'oublier.

Enzo Hamel a appris dans les derniers jours que lui et sa famille iront en voyage à Walt Disney. Ce moment de bonheur à Enzo et ses proches est offert par l’organisation Les Vins de Sophie.

En décembre 2017, les médecins découvraient une masse au fond des fosses nasales de l’adolescent. Il s’agissait d’un chondrosarcome, un type de cancer des os. Depuis, Enzo a subi des traitements et il est aujourd’hui en rémission.



Une deuxième famille a également été sélectionnée pour recevoir un voyage à Walt Disney. La petite Odélie, 3 ans, est en rémission elle aussi. Elle était atteinte d’un sarcome, un cancer qui s’attaque aux tissus mous. Elle et les membres de sa famille, qui habitent à Orford, s’envoleront vers la Floride en juin.



Lors de la grande soirée organisée samedi dernier par une équipe de médecins estriens, Les Vins de Sophie ont amassé 73 000$. Cet argent servira évidemment à défrayer le voyage de ces deux familles. Le reste des sommes ira à la Fondation Justin Lefebvre et à la Fondation Claude Durocher.