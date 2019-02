Les électeurs de trois circonscriptions canadiennes sont appelés aux urnes, aujourd’hui, dans le cadre de trois élections partielles.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, tentera entre autres de se faire élire dans Burnaby-South, en Colombie-Britannique, un véritable test, selon Mario Dumont.

«La rumeur veut qu’il a aimé ça et pas à peu près le scandale SNC-Lavalin! Parce qu’on dit que c’est une lutte à trois et que son principal rival était le libéral. [...] Les élections partielles ne peuvent pas arriver à un pire moment. Dans toute la période clé, la deuxième partie de la campagne, on a été dans l’histoire SNC-Lavalin. Est-ce que ça, ça va avoir suffi pour M. Singh?», s’est demandé l’animateur lors de son commentaire dans l’émission Le Québec matin.

«Pourrait-il survivre s’il perdait sa circonscription? Il semble acquis au NPD que non. Moi, je continue à penser qu’ils n’ont vraiment plus beaucoup de temps.»

Mario Dumont affirme cependant que certaines personnes du camp libéral souhaitent que le chef du NPD remporte la course, ce soir, dans l’espoir d’en tirer profit.

«Il y a des mauvaises langues qui disent que Jagmeet Singh est tellement pas bon que les libéraux espèrent quasiment qu’il gagne parce qu’ils veulent être bien sûrs qu’il reste là.»

