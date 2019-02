«Les médecins ont perdu une belle occasion... encore!»

Le Collège des médecins a fait volte-face vendredi et s’est finalement rangé derrière les arguments de la ministre de la Santé, Danielle McCann, afin de donner plus de pouvoir aux super infirmières, dont poser un diagnostic pour certaines maladies chroniques.

Pour Mario Dumont, le Collège des médecins est sorti trop tard. La corporation aurait pu éviter une mauvaise semaine en termes de relations publiques, mais ne l’a pas fait.

«Ils étaient bien intentionnés, mais au point de vue des relations publiques, c’est une autre semaine ratée», explique-t-il dans le cadre de sa chronique Version Dumont à LCN.

Mario Dumont ne doute pas une seconde qu’en tant qu’individu, les médecins ont la vocation du bien du public bien ancrée dans leur pratique. «Ils se donnent corps et âme pour leurs patients!»

Mais «quand ils agissent comme groupe, comme corporation, l’élément de vocation pour le public disparaît.»

«Si c’était pour finir comme ça [l’entente avec les infirmières] on aurait pu faire une semaine différente. Faire une semaine de réconciliation avec les médecins et les infirmières. [...] Mais non! On a encore vu les médecins freiner comme Fred Caillou, qui ‘’breakait son char’’ avec les pieds en dessous. Finalement, à la fin de la semaine se pousser! C’est le film auquel on a assisté», image le chroniqueur.

Pour lui c’est clair: «Les médecins ont encore perdu une bien belle occasion, encore!»

