Nouveaux équipements pour l'entreprise Air Liquide

Le plus grand électrolyseur avec membrane échangeuse de protons du monde sera mis en place au Québec par l’entreprise Air Liquide, afin de produire de l’hydrogène décarboné.

D’une puissance de 20 mégawatts, cette installation augmentera de 50 % la capacité de l’entreprise à son usine de Bécancour dans le Centre-du-Québec.

«Cet investissement permettra de continuer d’assurer l’approvisionnement en hydrogène décarboné pour les marchés industriels et de la mobilité d'Air Liquide en Amérique du Nord», a affirmé Michael J. Graff, directeur général adjoint et directeur de Air Liquide et président et chef de la direction d’American Air Liquide Holdings, par communiqué, lundi.

«Il s’ajoute à l’investissement récemment annoncé dans l'hydrogène pour les marchés de l'énergie dans l'ouest des États-Unis. Ces investissements sont en ligne avec les objectifs climat du groupe visant à réduire l'intensité carbone de ses activités, agir avec ses clients pour une industrie durable et favoriser l’émergence d’une société bas carbone», a-t-il précisé.

Air Liquide a souligné que Bécancour se trouvait à proximité de marchés industriels du Canada et des États-Unis.