Première de «Semi-croquant»: Alexandre Barrette, pas assez assumé

Pour rester dans le pur esprit du «stand-up», Alexandre Barrette a choisi de faire plusieurs premières pour lancer son troisième spectacle «Semi-croquant». Après deux passages à Québec la semaine dernière, l'humoriste se produisait au Bordel Comédie Club, lundi soir, à Montréal.

Pas de gros décor inutile, pas de pléiade d’artistes invités, seulement un gars, un micro et un propos si possible intéressant. Alexandre Barrette commence par parler de ses débuts difficiles dans le milieu de l’humour, alors que sa situation financière était plus difficile. Il enchaîne sur les emplois qu’il ne pourrait pas faire dans la vie, notamment tous ceux dans le milieu de la santé. Certaines histoires manquent toutefois de véritables punchs ou s’étirent en longueur.

Il aborde aussi les désagréments des réseaux sociaux et le danger auquel les gens sont capables de s'exposer pour rester informer. Il donne en exemple un gars qui regardait son cellulaire alors qu'il se promenait en patin à roues alignées, au milieu des voitures. «Dans ce cas-là, on peut dire que tu taquines pas mal la quadriplégie», a lancé l'humoriste.

Sans transition, il passe de la prédominance du masculin dans la langue française au vieillissement de son père («Mon père au volant, c’est encore sécuritaire, mais c’est pas optimal. Par exemple, entrer sur l’autoroute pour lui, on dirait un surfeur qui attend la vague.»), en passant par sa vie sexuelle ou, encore, les gens qui habitent dans le quartier Hochelaga.

Alexandre Barrette est un gars foncièrement gentil et, contrairement au titre de son spectacle, il reste toujours dans une zone confortable, même quand il égratigne au passage quelques personnalités comme Messmer, Georges St-Pierre, Gino Chouinard, Philippe Bond ou même son ami Billy Tellier.

Dans sa description des sports, son histoire de l’escrime est assez drôle. Malheureusement, comme à plusieurs reprises dans la soirée, il reste trop en surface alors qu’il aurait pu aller plus loin dans le crescendo humoristique.

Il revient aussi sur son envie de perdre du poids qui l’obsède depuis quelque temps. Sa visite chez le nutritionniste des stars a été un échec total. «Le premier souper, je pouvais manger 145 grammes de saumon et trois tiges de brocoli. J’ai abandonné après trois jours.»

En 80 minutes, Alexandre Barrette aborde de multiples sujets. On passe une agréable soirée à l’écouter raconter ses anecdotes, mais, au final, on reste sur notre faim.