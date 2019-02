La juge Hélène Di Salvo aura beaucoup de latitude pour déterminer la peine à décerner à Michel Cadotte, ce Montréalais reconnu coupable d’homicide involontaire pour le meurtre de sa conjointe atteinte d’Alzheimer.

Au terme des délibérations, le jury a conclu que Cadotte avait un état d’esprit diminué quand il a tué sa femme pour qu’elle cesse de souffrir, évitant ainsi à l’homme un verdict de meurtre, pour lequel il aurait automatiquement écopé de la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant une période d’incarcération allant de 10 à 25 ans.

Avec un cas d’homicide involontaire, la juge Hélène Di Salvo peut choisir presque n’importe quelle peine à décerner entre l’absolution et la prison à vie, explique la criminaliste Me Danièle Roy.

«La juge va examiner les facteurs aggravants et les facteurs atténuants», explique-t-elle.

Parmi ces facteurs, la juge devra soupeser l’influence que la peine pourrait avoir sur quelqu’un qui serait tenté de commettre un geste semblable à l’avenir. «C’est clair qu’on ne peut pas donner une absolution, note Me Roy, [...] on ne peut pas envoyer un message à la société en lui disant faites ce que vous voulez quand vous voulez.»

La criminaliste souligne que la juge aura une décision très difficile à rendre, en raison du peu de précédents et de la complexité du dossier, qui s’ancre dans un débat de société plus large sur l’aide médicale à mourir.

«Le débat de l’aide médicale à mourir demeure entier en ce moment, souligne-t-elle. Il y a cette autre cause au civil où des gens réclament des modifications à l’aide médicale à mourir. Quand on regarde quelqu’un dans la situation de Mme Lizotte, on peut se demander effectivement pourquoi cette personne n’était pas éligible.»

Pas dans la collectivité

Même si elle dispose d’une discrétion extrêmement large, la juge ne pourra imposer une peine à purger dans la collectivité à Michel Cadotte.

«On ne peut pas penser à une peine dans la collectivité puisqu’il s’agit d’une offense de violence, explique Me Roy, mais on peut penser à quelque chose comme une sentence suspendue ou une ordonnance de probation. Est-ce que ce sera le cas, je ne sais pas.»

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales n’a pas encore dévoilé ce qu’il comptait exiger comme peine.

La poursuite et la défense auront l’occasion de faire un plaidoyer sur sentence lors des représentations qui auront lieu le 5 mars prochain, après quoi la juge Di Salvo prononcera la sentence.