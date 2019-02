Theratechnologies met la main sur Katana Biopharma

Theratechnologies a fait l’acquisition de Katana Biopharma qui a développé une plateforme en oncologie afin de possiblement réduire les effets indésirables associés à la chimiothérapie.

Theratechnologies déboursera 6,9 millions $, dont 2,6 millions $ comptant, pour mettre la main sur la compagnie québécoise. Le prix pourrait toutefois gonfler si Katana obtient une importante subvention sur laquelle elle est en pourparlers.

Forte d’une équipe scientifique dirigée par le Dr Richard Béliveau, Katana a réalisé des études précliniques dont les résultats sont qualifiés de «prometteurs» par Theratechnologies. Les techniques sur lesquelles planche Katana pourraient notamment s’appliquer dans le cas de traitement du cancer des ovaires et du cancer du sein triple négatif.

«D’abord et avant tout, cette transaction nous donne un pipeline offrant un grand potentiel à un coût raisonnable. De plus, des investissements minimaux seront requis pour compléter la preuve de concept des deux produits issus de cette technologie», a mentionné Philippe Dubuc, vice-président principal et chef de la direction financière de Theratechnologies par communiqué.

L’entreprise montréalaise espère commencer des essais cliniques chez l’humain vers la fin de l’an prochain avec l’approche mise en place par Katana et obtenir des preuves concernant son efficacité un an plus tard.