Trois prix pour QUB radio aux Canadian Podcast Awards

QUB radio continue de se tailler une place importante dans l’univers des séries en baladodiffusion.

La radio numérique de Québecor a été récompensée de trois prix à la deuxième édition des Canadian Podcast Awards tenue samedi à Toronto.

La série «Pèse sur start» a été choisie dans la catégorie Jeux et loisirs, pendant que «Question de feeling par Disque dur» a été primée en Musique et que l’équipe de «Synthèses» a raflé les honneurs en Musique et paroles originales.

«Nos nombreuses séries balados originales répondent à une demande tant en termes de variété que de qualité de contenus francophones. Ces récompenses de l’industrie nous réjouissent et nous encouragent à continuer d’offrir du contenu de qualité», s’est enthousiasmé Jean-Nicolas Gagné, directeur général de QUB radio.

Le rendez-vous «En 5 minutes» était quant à lui pressenti pour le titre dans la catégorie Science et médecine.

Depuis le début de l’hiver, QUB radio a déjà dévoilé six nouveautés. À compter de mercredi s’ajoutera «Alex Harvey, sur les traces d’un champion» retraçant le parcours de l’Olympien québécois. Le 21 mars, il sera possible de poser l’oreille sur «Narcos PQ», une incursion chez les barons du Québec en compagnie de Félix Séguin et Brigitte Noël.