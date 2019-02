31 tickets remis par erreur durant le déneigement à Montréal

Des résidents de l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal, ont grincé des dents lundi matin en découvrant des constats d’infraction qui avaient été laissés par erreur sur leur pare-brise.

Au moins 31 contraventions de 62$ ont été données sur la rue Montgomery, entre les rues Ontario et de Rouen, dans la nuit de dimanche à lundi.

«J’ai regardé après 15h pour voir s’il y avait des pancartes d’avertissement pour le déneigement et il n’y avait rien. Ils ont mis les panneaux après 17h et ils les ont retirés durant la nuit pour laisser place à des infractions sur toutes nos voitures», s’est insurgé Marceau Blétard qui a écopé d'une des contraventions.

La Ville de Montréal mentionne pourtant sur son site web que les panneaux d’interdiction de stationner sur une rue doivent être installés avant 15h le jour même d’un déneigement qui se déroule entre 19h et 7h.

«Ma propriétaire travaille de nuit et c’est elle qui m’a mis au courant de tout. Je suis complètement dégoûté. [...] J’aime bien la ville pour pas mal d’affaires, mais la façon dont c’est géré et avec ces constats d’infraction, c’est le genre de chose qui me donne envie d’aller en région. C’est inacceptable», a critiqué M. Blétard.

Les citoyens, qui se disent victimes de cette trappe à tickets, ont déjà commencé à se mobiliser lundi matin. Des lettres les invitant à se plaindre au 311 ont été distribuées sur les pare-brise des véhicules avec un constat d’infraction.

«Il n’y avait pas de panneaux (dimanche) à 15h. Il n’y avait pas de panneaux ce matin non plus. Beaucoup de gens doivent se demander ce qu’il s’est passé pour avoir une contravention sur leur pare-brise aujourd’hui. On pourrait réclamer l'annulation de la contravention en cour, mais est-ce qu’on va vraiment manquer une journée de travail pour 62$?», a affirmé Nicolas Sallio, qui a reçu deux contraventions sur des véhicules différents ce lundi.

Une erreur, reconnaît la ville

«Au total, 31 constats ont été émis sur la rue Montgomery. Par la suite, devant le nombre de constats et soupçonnant qu’une erreur s’était glissée, le contremaître a mis un terme à l’opération de chargement et aucun autre constat n’a été émis. Les panneaux ont aussi été retirés. Aucune voiture n’a été remorquée dans ce secteur», a indiqué Marie Eve Courchesne, chargée des communications de la Ville de Montréal.

L’arrondissement de Ville-Marie aurait déjà demandé à la police de Montréal de retirer ces contraventions, selon Mme Courchesne.