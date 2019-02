Un 3e lien entre Québec et Lévis reste « extrêmement souhaitable », dit la vice-première ministre Geneviève Guilbault, même si une étude indique que les automobilistes de la région qui passent plus d’une heure par jour dans leur véhicule sont très peu nombreux.

Une étude de Statistique Canada diffusée lundi rapporte que c’est à Montréal (7,2 %) qu’on retrouve le plus grand nombre d’automobilistes qui, lors du recensement de 2016, disaient passer plus de 60 minutes par jour dans leur véhicule pour se rendre au travail.

À Québec, seulement 2,3 % des répondants ont dit effectuer un parcours de plus d’une heure pour se rendre au boulot, un résultat inférieur à celui enregistré à Gatineau (4 %), Trois-Rivières (4 %) et Sherbrooke (2,8 %).

La ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, refuse d’y voir un indicateur quant au niveau de congestion routière à Québec. Si tel avait été le but du sondage, « il aurait fallu poser les questions un petit peu différemment », croit la vice-première ministre.

« Dans les faits, on a le nombre de personnes qui ont répondu et qui passent plus d’une heure dans la voiture, mais toutes celles qui y passent 59 minutes en diminuant ne sont pas représentées », a-t-elle analysé.

« Oui, il y a du trafic! »

En matière de congestion routière, la députée caquiste de Louis-Hébert préfère se fier à ce qu’elle entend quotidiennement, notamment des électeurs de sa région qui ont voté majoritairement pour la construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis.

Or de question pour le gouvernement, donc, de reculer sur cet engagement phare de la Coalition avenir Québec.

« Je peux vous dire pour parler avec beaucoup de gens, que oui, il y a du trafic (à Québec), a assuré Mme Guilbault. Les gens sont tannés d’être dans leur voiture. Ils trouvent que ça leur prend du temps, que les ponts sont engorgés. Il y a toutes sortes de problèmes sur les réseaux routiers, alors oui, il y aura un 3e lien. »

Des annonces « en temps et lieu »

Alors que l’opposition à ce projet autoroutier se mobilise – Québec solidaire prépare une assemblée publique qui aura lieu 13 mars prochain – la ministre promet toujours une première pelletée de terre d'ici les prochaines élections.

« C’est extrêmement souhaitable d’avoir un 3e lien, non seulement pour la Capitale-Nationale, mais pour Chaudière-Appalaches et pour tout l’est de la province de Québec, a-t-elle fait valoir. Je l’ai dit souvent : le 3e lien, c’est un projet de développement économique, carrément, pour tout l’est de la province. »

La ministre responsable de la Capitale-Nationale n'a pas voulu préciser quand un nouvel échéancier sera dévoilé, même si le bureau de projet travaille dorénavant sur un seul corridor potentiel, soit celui à l’est de Québec, à la pointe de l’île d’Orléans, au lieu des cinq scénarios mis originalement à l'étude par les libéraux.

« Il y aura des annonces en temps et lieu », a laissé planer Mme Guilbault.