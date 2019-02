«Appelle-moi si tu meurs»: une série déroutante

Vous ne verrez plus l'univers de la police québécoise ni celui de la mafia italienne du même œil après avoir regardé «Appelle-moi si tu meurs», une autre série originale du Club illico.

Écrite par Pierre-Yves Bernard et Claude Legault, cette nouveauté est un croisement évident entre les deux projets phares du duo: «Minuit, le soir» et «Dans une galaxie près de chez vous».

Oscillant entre l'humour et le drame, entre le burlesque et le tragique, la proposition est tout simplement déroutante. À tel point que contrairement à l'un des protagonistes, on ne sait rapidement plus sur quel pied danser.

Amitié lourde à porter

Policier de la SQ dépêché en Thaïlande, JF (Claude Legault) est forcé de revenir au Québec pour traquer des criminels notoires. À Montréal contre son gré, les choses se corsent quand il apprend qu'il doit concentrer ses efforts sur le groupe auquel appartient Mario (Denis Bernard), un ami de longue date propriétaire d'un studio de danse devenu lieutenant de la mafia italienne.

Négociant avec des moments drôles et de franche camaraderie en étant confrontés au deuil, mais également à la peur, Claude Legault et Denis Bernard se renvoient bien la balle, offrant au passage un numéro de danse loufoque. Leur chimie est évidente.

Or, il n'est pas toujours facile de croire aux multiples péripéties qui les entraînent un peu partout dans la palette des émotions. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a déjà eu plusieurs policiers et criminels à la forte charge dramatique à la télé québécoise, sérieux et efficaces, alors qu'ici, on accorde beaucoup de place aux gags.

Individus uniques

Si certaines idées s'avèrent amusantes (JF séquestre Mario et lui tire dans une fesse pour lui éviter arrestation et représailles de son clan), des incongruités (envoyer un agent dans la gueule du loup sans savoir exactement où?) viennent casser le rythme. Heureusement, la fin des deux premiers épisodes garde sur le qui-vive et justifie qu'on s'attarde à la suite.

Et puis, l'univers de la série fourmille d'individus uniques comme Sam Burke, capitaine de l'antigang à la SQ au langage coloré à laquelle Isabelle Vincent prête efficacement ses traits. Il y a aussi Fabio, frère de Mario et criminel mou habitant encore chez maman, incarné avec naturel par Louis Champagne. Impossible également d'ignorer Charles-Alexandre Dubé criant de vérité en Joey, un agent infiltré.

Les huit épisodes d'«Appelle-moi si tu meurs» pourront être visionnés en rafale dès jeudi sur le Club illico.