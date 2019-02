Des chirurgies cardiaques moins invasives

Le remplacement des valves cardiaques est de plus en plus fréquent avec le vieillissement de la population. Avec la recherche et les innovations, ce type de chirurgie s'améliore et est beaucoup moins invasive pour les patients.

Le patient que nous avons rencontré est âgé de 75 ans. Claude Lapierre est atteint de sténose aortique, une accumulation de calcium sur une valve. Ça provoque plusieurs symptômes, comme l’essoufflement, la baisse de la tension artérielle.

«Le cardiologue m'a expliqué qu'il passait par cathéter, par l'aine pour monter la valve jusqu'au cœur et cela sans être endormi», explique le patient.

TVA Nouvelles a obtenu l'accès à cette chirurgie à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec qui est l'un des pionniers de la méthode TAVI, l'implantation valvulaire aortique par cathéter. Une technique d'environ 45 minutes.

«L'intervention se fait sous sédation. Les risques pour le patient est d'environ 2%», explique le cardiologue de l'IUCPQ, Josep Rodés-Cabau.

La valve est faite à partir de tissus biologiques provenant du veau. Une fois la valve introduite et arrivée jusqu'au coeur, on la gonfle.

«Ce patient est considéré à risque puisqu'il est d'un âge avancé et aussi parce qu'il a subi des pontages dans le passé. C'est pourquoi on utilise cette méthode par cathéter et non la chirurgie à coeur ouvert», explique le Dr Rodés-Cabau.

Seulement le quart des patients bénéficie de cette technique. Pour les autres c'est l'ouverture du thorax. Dans un avenir rapproché, les spécialistes souhaiteraient étendre cette technique.

«Des nouvelles études s'en viennent et devraient confirmer que cette technique est équivalente à la chirurgie traditionnelle. On pourrait l'offrir à des gens moins âgés de 50 ou 60 ans qui sont atteints de sténose aortique. Dans les jours suivants, on voit déjà une amélioration de la qualité de vie», ajoute Dr Rodés-Cabau.

Le patient obtient son congé de l'hôpital 24 à 48 heures après l'intervention.

Claude Lapierre, lui, a de bonnes raisons de vouloir améliorer sa qualité de vie.

«L'été je fais du camping. Il ne me reste que ça comme activité. J'aimerais aussi avoir des arrières petits-enfants!»