«Il faut toujours être prudent près des cours d’eau»

Deux touristes, une Française de 55 ans et son garçon de 11 ans ont sombré dans les eaux glacées de la rivière du Loup dans la réserve faunique Mastigouche, dimanche, soulevant plusieurs questions quant à la sécurité autour de ce sport de plus en plus populaire au Québec.

La motoneige de la touriste est passée par-dessus la rambarde d’un ponceau. Elle est tombée quelques mètres plus bas, dans la rivière du Loup, près de l’entrée de la réserve.

Le garçon a rapidement été emporté sous la glace, tandis que la mère a tenté de résister du mieux qu’elle a pu.

Le corps du garçon a été récupéré lundi, mais celui de sa mère n’a pas encore été retrouvé. Les recherches doivent reprendre en journée, mardi.

«Prudence près des cours d’eau»

En entrevue au Québec Matin, Marilou Perreault de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, souligne que les cours d’eau présentent toujours un danger pour les motoneigistes.

«Il faut être très prudent à l’approche des cours d’eau. Nos clubs les balisent, ils vont s’assurer qu’il y a une épaisseur de glace qui est sécuritaire pour le passage, on circule seulement sur les cours d’eau qui sont balisés.»

Par ailleurs, la famille était accompagnée par un guide, une bonne décision, selon Mme Perreault, mais qui n’a pas empêché l’accident.

«La dame a pris une bonne décision en étant accompagnée d’un guide. Par contre, on n’est pas à l’abri de faire une mauvaise manœuvre, qu’on soit habitué ou pas de faire de la motoneige. Ce sont des machines qui oui, peuvent aller à une certaine vitesse, mais quand on en fait un usage sécuritaire, on met toutes les chances de notre côté», ajoute-t-elle.

Il est important notamment de garder sa droite, ralentir lorsqu’on arrive dans un virage, suivre les sentiers balisés, respecter les limites de vitesse.

«Malheureusement, là il y a un enfant impliqué. De quelle façon c’est arrivé? Est-ce qu’il y avait une plaque de glace? On ne connaît pas les circonstances, on ne peut pas se prononcer à ce moment-ci pour faire de la sensibilisation à ce niveau. Quand on aura le rapport complet, on pourra se prononcer», précise-t-elle.

Les touristes entre bonnes mains

Mme Perreault croit que les touristes qui viennent au Québec pour découvrir la province à motoneige sont entourés d’experts et peuvent obtenir une foule de conseils.

«Il y a même des endroits où ils vont limiter la vitesse des motoneiges, pour assurer la sécurité. Les tours opérateurs et les hôteliers qui offrent ces tours là, ont vraiment à cœur la sécurité des usagers, qu’ils soient touristes ou Québécois. Je suis persuadée que les gens ont tous les outils en leur possession pour en faire de façon sécuritaire.

«Je pense que c’est un malheureux incident», conclut-elle.

Douze personnes sont décédées à motoneige pour la saison actuelle, excluant la touriste française, selon les chiffres de la Fédération.